Según Bayly, Rodríguez habría traicionado a Nicolás Maduro, entregando su ubicación a la CIA para allanar su camino al poder, y ahora enfrenta un complejo dilema: convencer a figuras clave del chavismo de exiliarse o arriesgar una nueva intervención militar estadounidense.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Nos ha dejado sorprendidos”: revelaron todo lo que hizo Maduro en su audiencia en EE. UU.)

En su canal de Youtube, Bayly expresó su convicción de que Rodríguez fue la artífice de la captura de Maduro y su esposa durante la operación militar en Caracas. “Estoy bastante convencido de que la persona que traicionó a Maduro, quien le dijo a la CIA dónde estaba Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue Delcy Rodríguez”, afirmó el comunicador, describiéndola como una figura “ambiciosa y maléfica” que aspira a gobernar hasta 2030.

Bayly argumentó que Rodríguez estaba “decepcionada” porque Maduro rechazaba exiliarse en Turquía —salida que le había ofrecido el gobierno de Trump—, bloqueando su ascenso al poder absoluto.

Lee También

El periodista reforzó su hipótesis con comentarios del presidente Donald Trump, quien mencionó una “larguísima conversación” entre Rodríguez y Rubio tras la captura de Maduro. Según Bayly, de esa charla surgió el pacto: ella se comprometería a “colaborar de manera irrestricta” con Washington para restablecer el orden en Venezuela, a cambio de apoyo para su mandato interino.

El núcleo del acuerdo, detallado por Bayly, implica dos misiones clave para Rodríguez. Primero, persuadir al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de abandonar el país, argumentando la recompensa y orden de captura por narcotráfico que pesan sobre él. La administración Trump le daría unas semanas para lograrlo.

Delcy Rodríguez tendría que convencer a Diosdado Cabello de abandonar Venezuela

La tarea más complicada, sin embargo, sería convencer a Diosdado Cabello, influyente líder chavista, de “hacer lo que no hizo Maduro”: exiliarse voluntariamente, pese a las acusaciones similares en su contra.

“Si lo logra, habrá cumplido con Marco Rubio y Donald Trump”, sentenció Bayly, advirtiendo que el fracaso podría llevar a EE.UU. a “concluir el trabajo que está a medio hacer” mediante una nueva incursión militar para capturar a ambos.

Lee También

Bayly, quien asegura haber recibido “mucha información confiable”, enfatizó el deseo de Rodríguez de ser protagonista en la historia venezolana, lo que la habría impulsado a aliarse con Estados Unidos.

Aunado a ello, el plan de Estados Unidos sería sostener a Rodríguez en el poder hasta que le sea conveniente convocar unas nuevas elecciones en Venezuela o permitir que Edmundo González asuma la presidencia, ya que fue el candidato que por el impulso de María Corina Machado ganó las elecciones más recientes. Incluso, Bayly señaló que esta última y la presidenta interina podrían participar de los próximos comicios.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.