Muchos venezolanos estaban sorprendidos por el silencio de Edmundo González, considerado por muchos como el presidente oficial de Venezuela, pues hace ya más de 36 horas capturaron a Nicolás Maduro y aunque María Corina Machado sí había salido con un comunicado, González no se había reportado.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: María Corina Machado apareció, tras la captura de Nicolás Maduro: “Llegó la hora de la libertad”)

Sin embargo, este domingo, 4 de enero, apareció por medio de un video asegurando que es momento de mantener la calma y que hay pasos a seguir para lograr esa anhelada transición democrática.

Estas fueron sus palabras:

Lee También

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, dijo González en el video que dura casi 4 minutos.

Y agregó: “Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”, al tiempo que dijo que se requiere “verdad, justicia y reconciliación”, pero sin ninguna clase de impunidad.

Estas palabras fueron hechas desde el exilio, el cual comenzó en septiembre de 2024, justo después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. Acusado por el régimen de Nicolás Maduro de delitos como usurpación de funciones y conspiración, González enfrentó una orden de captura y amenazas directas a su seguridad.

El diplomático de carrera buscó refugio en la embajada española en Caracas y, finalmente, recibió asilo político en España, donde aterrizó en Madrid el 8 de septiembre de ese año. Desde entonces, ha residido en el país europeo, desde donde ha continuado su activismo y ha hecho giras internacionales para denunciar el fraude electoral.

(Ver también: Edmundo González, firme ante militares de régimen de Maduro: “Debo asumir rol de comandante”)

Por qué se considera a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

Muchos lo consideran el presidente legítimo de Venezuela porque la oposición, liderada junto a María Corina Machado, recopiló más del 80 % de las actas electorales que demostrarían su victoria con amplio margen.

Diversos gobiernos y organismos —como Estados Unidos, varios países latinoamericanos, la Unión Europea y el Parlamento Europeo— cuestionaron los resultados oficiales del CNE y reconocieron a González como el ganador democrático. Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Machado y el propio González han insistido en su legitimidad constitucional para asumir el poder y liderar la transición.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.