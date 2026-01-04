Después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, apareció públicamente este domingo 4 de enero de 2026 con un mensaje que marca un giro clave en el poder interno del chavismo.

En una alocución transmitida por televisión estatal, Padrino confirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ordena que asuma el poder por un periodo de 90 días.

La declaración se da horas después de que Washington confirmó la captura de Maduro, un hecho que sacudió a Venezuela y al escenario internacional, y que ha abierto un complejo proceso de transición aún rodeado de tensión oficial.

Esta es la declaración de Padrino:

Vladimir Padrino dice que captura de Nicolás Maduro es un “secuestro cobarde”

En su mensaje, Padrino utilizó un tono duro para referirse a lo ocurrido. Calificó la captura de Maduro como un “cobarde secuestro” y aseguró que durante la operación murieron “a sangre fría” miembros del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.

Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos, aunque hasta el momento el gobierno venezolano no ha ofrecido un balance oficial de víctimas.

Padrino también respaldó el decreto de estado de conmoción exterior, que —según Delcy Rodríguez— fue promulgado por Maduro antes de su captura con el objetivo de “garantizar la gobernabilidad del país” en medio de la crisis.

Llamado a la calma y mensaje a la población

Pese al escenario de alta tensión, el ministro de Defensa hizo un llamado directo a la ciudadanía para retomar gradualmente la normalidad. “La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, afirmó, al tiempo que pidió a la población regresar a sus actividades económicas, laborales y educativas en los próximos días.

El mensaje contrasta con la realidad en las calles: Caracas amaneció este domingo en soledad y relativa calma, con la mayoría de comercios cerrados y solo leves filas en algunos mercados y farmacias, reflejo de la incertidumbre que atraviesa el país tras la caída del hombre fuerte del chavismo.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.