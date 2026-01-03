Sigue la tensión en Venezuela debido a la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, quien fue sacado de una vivienda en el centro de Caracas en la madrugada de este sábado, 3 de diciembre, luego de una acción militar por parte de Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Así sacó el ejército de Estados Unidos a Nicolás Maduro de Venezuela; dormirá en la cárcel)

Desde entonces, Maduro ha viajado todo el día en buque, avión, camioneta y helicóptero para llegar a su destino final, que es la Prisión Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

Ahora, la duda de los venezolanos es cuándo será juzgado por las autoridades estadounidenses, teniendo en cuenta que muchos esperan que por fin sea encarcelado y así puedan volver a una vida mucho más tranquila, con un gobierno demócrata, economía sostenible y seguridad en las calles.

Lee También

Ante esto, lo que se prevé es que el juzgado del Distrito Sur de New York (SDNY), uno de los más importantes en Estados Unidos, dicte sentencia el próximo lunes, 5 de enero, en horas de la noche, por lo que mientras tanto, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, deben permanecer encarcelados esperando la sentencia que se les impondrá.

Por cuáles delitos responderán Nicolás Maduro y Cilia Flores

Según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, los crímenes por los cuales serán juzgados el líder del régimen y su esposa serán:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra.

De hecho, muchas personas creen que la sentencia será tan contundente, que lo más seguro es que pasen el resto de sus vidas tras las rejas, recordando que Maduro tiene 63 años y su esposa, 69.

🚨Fiscal General de EEUU confirma que Maduro y Cilia Flores serán presentados ante un juez en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Los veremos con el overol naranja a ambos. Lo más seguro es que pasen el resto de sus vidas tras las rejas. https://t.co/HQFYKM8qya — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 3, 2026

(Ver también: Trump mandó mensaje a Petro, luego de caída de Maduro: “Tiene que cuidar su trasero”)

Por lo pronto, Maduro será recluido en esta prisión bajo extrema seguridad, recordando que para Estados Unidos es uno de los mayores criminales del mundo y por eso mismo ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por quien ayudara a dar con su captura.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.