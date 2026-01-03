En la madrugada de este sábado, 3 de enero, Estados Unidos se metió a territorio venezolano con el único objetivo de capturar al líder del régimen Nicolás Maduro, pues había una presión constante durante los últimos meses que se capitalizó con el movimiento militar llevado a cabo en las últimas horas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Así celebran los venezolanos la caída de Nicolás Maduro en todo el mundo: “Libertad”)

De hecho, Maduro fue detenido en una vivienda que, según se ha conocido, era más un búnker por la forma en la que estaba construido, con puertas de acero y un cuarto en el que pretendía esconderse.

Justamente sobre esta situación en particular se refirió el presidente estadounidense Donald Trump, quien en rueda de prensa convocada en Mar-A-Lago de Florida contó más detalles al respecto y aseguró que si no lo podían capturar con vida, sí había una “orden letal”.

Lee También

“Sí, si él trataba de escapar o resistirse había una orden letal… bueno, ni siquiera alcanzó a llegar a la puerta, porque nuestras fuerzas fueron muy rápidas. Igual hubo mucha oposición, mucho fuego cruzado, pero trataron de llegar a un lugar seguro, que no era tan seguro porque estábamos ahí”, comenzó explicando Trump.

Y agregó: “Simplemente hubiéramos explotado el lugar en 47 segundos. No importa qué tan grueso fuera ese acero, lo hubiéramos logrado y él no logró llegar a esa puerta. Si lo hubiera logrado, no la habría podido cerrar”.

Además, Trump confirmó que en caso de que el ataque de este 3 de enero no hubiera sido exitoso, tenían una “segunda ola” lista, la cual iba a ser mucho más destructiva, pero ahora, agregó el mandatario, no cree que vaya a ser necesario utilizarla.

Por lo pronto, Estados Unidos será el país que ejercerá el control sobre Venezuela hasta, agregó Trump, se logre una transición pacífica y duradera con personas que quieran el cambio en el país sudamericano, no los mismos cómplices del líder del régimen venezolano.

(Ver también: María Corina Machado apareció, tras la captura de Nicolás Maduro: “Llegó la hora de la libertad”)

En cuanto a Maduro, en este momento está viajando en un buque con destino a Nueva York, ciudad en la que será judicializado por numerosos delitos relacionados con el narcotráfico y las drogas.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.