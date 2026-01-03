En rueda de prensa, Donald Trump aseguró que será Estados Unidos el que tendrá el Gobierno de Venezuela mientras logran una transición, aunque no dijo con quien será, dejando en duda la legitimidad de Edmundo González, quien participó en las elecciones del 2025 y, para un grupo de venezolanos, es el presidente legítimo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan la primera foto oficial de Nicolás Maduro, esposado, y en poder de Estados Unidos)

El mandatario estadounidense dijo: “Nosotros vamos a manejar el país hasta el momento en el que podamos hacer una transición muy minuciosa. Queremos la paz, la libertad, y la justicia para el pueblo venezolano, incluyendo a los que viven en Venezuela y los que quieren regresar a su país. No podemos dar la oportunidad para que otra persona se tome el país y que no tenga en su mente el bien del pueblo venezolano. Han tenido décadas de esto y no vamos a dejar que eso suceda. Estamos ahí y lo estaremos hasta que haya una transición correcta, hasta que lo podamos entregar de manera apropiada”.

Lee También

Con estas palabras se responde a una de las dudas más grandes que había luego de la caída de Nicolás Maduro y se abre la duda de qué pasará ahora en el territorio venezolano. Lo que sí dijo es que hubo una conversación del secretario de Estado, Marco Rubio, con Delcy Rodríguez, reconocida como la vicepresidente de Venezuela. “Tuvo una larga conversación y dijo: ‘Haré lo que me pidan’. Creo que no tuvo opción”, contó el mandatario estadounidense.

En esta rueda de prensa, Trump también dejó claro que parte de la decisión de intervenir es la posesión del petróleo y la explotación de este recurso natural. Incluso, una de sus respuestas fue enfocada en este sentido.

“La transición de poder tenemos que hacerla rápido, pero tomará un tiempo. Tenemos que reconstruir la infraestructura, que está pudriéndose y es peligrosa. Es un territorio explosivo. El petróleo es algo muy difícil de explotar y puede matar mucha gente. Mucha gente ha muerto en estas operaciones. La infraestructura es antigua, está podrida. Hace 25 años que se instaló, así que va a reemplazarla y tomar mucho dinero para poder tomar el país”, explicó Donald Trump.

Un aspecto muy llamativo de la declaración del mandatario estadounidense es que centró su conversación en el poder del petróleo y cómo lo van a poder vender para darle riquezas a los venezolanos, pero no dio mayores detalles sobre cómo será una transición gubernamental, económica, militar y de otros aspectos.

Aunque muchos creían que el presidente estadounidense le ha dado su respaldo a María Corina Machado —que ya emitió un comunicado oficial—, en esta conversación con los medios de comunicación aseguró que aún no ha tenido ninguna conversación con la líder de la oposición venezolana y que “sería muy difícil” que asuma el poder “si ella no tiene el respeto y el respaldo del pueblo venezolano”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

En otro momento, el mismo presidente Trump, les pidió a las personas que hacían parte del régimen que no se opongan y aunque no mandó una amenaza directa, el tono de sus palabras sí abre la duda de cómo actuarán ahora y si habrá una intervención militar más grande en los próximos días. Incluso, dijo que ya sabían quiénes eran y cómo estaban actuando.

Posteriormente, el General Dan Caine, general de la Fuerza Aérea Estadounidense y recientemente nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto, dio detalles de cómo fue la operación para capturar a Maduro y también habló en rueda de prensa sobre lo que pasará ahora en el Gobierno venezolano y dijo que esperan hacer una transición pacífica militarmente.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.