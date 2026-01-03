El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a recurrir a sus redes sociales para pronunciarse sobre la captura de Nicolás Maduro, esta vez rescatando un video antiguo en el que el líder venezolano se dirigía al entonces presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén.

La grabación, difundida en su cuenta de Instagram, revive un episodio en el que Maduro enviaba un mensaje cargado de descalificaciones hacia Bukele, a quien acusaba de intentar “dividir” la relación histórica entre ambos países.

En el video, Maduro aseguraba que Estados Unidos “no podría” con Venezuela ni con sus aliados y afirmaba que el pueblo de El Salvador debía estar tranquilo porque, según él, “ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele” iba a romper los lazos entre ambas naciones.

En ese discurso, pronunciado durante una conferencia hecha en Cuba, el líder venezolano advertía: “Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se secará, se secará”.

La publicación fue retomada por Bukele en tono claramente irónico, en medio de las reacciones internacionales tras conocerse los reportes de captura de Maduro.

Junto al video, el presidente salvadoreño compartió también una imagen en la que se observa al exmandatario venezolano esposado y custodiado dentro de un avión, representación simbólica que rápidamente generó miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Entre las respuestas de los usuarios se destacaron mensajes de apoyo al presidente salvadoreño y expresiones de rechazo hacia el régimen venezolano. Algunos seguidores escribieron: “Te amamos, Nayib, ojalá alguien como tú en República Dominicana”, mientras otros señalaron que su figura sería “indispensable en la transición” venezolana y en “el retorno de la libertad”. También se leyeron comentarios como: “Que alguien como Bukele gobierne Venezuela”, “Maduro se creía invencible” y “Viva Venezuela libre”.

Las reacciones combinaron emotividad, euforia y carga política, reflejando el impacto simbólico que las publicaciones de Bukele suelen causar en el debate público regional y la incertidumbre para el pueblo venezolano con las nuevas políticas de Estados Unidos.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.