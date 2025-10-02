Un pronunciamiento oficial del gobierno de El Salvador desató controversia este 2 de octubre. La ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció que a partir de ahora queda prohibido el uso del llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos y dependencias de esa cartera.
“Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución”, afirmó Trigueros, asegurando que la medida busca “garantizar el buen uso del idioma” y evitar, según sus palabras, “injerencias ideológicas” en la formación de la niñez y la adolescencia.
Desde hoy queda prohibido el mal llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de nuestro país. https://t.co/4JXb9ez3yCLee También
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 3, 2025
La prohibición de Bukele en El Salvador
El presidente Nayib Bukele respaldó la orden de su ministra y enfatizó que, desde este momento, el “mal llamado lenguaje inclusivo” queda vetado en las instituciones educativas del país.
La disposición es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y se suma a las políticas que el gobierno salvadoreño ha defendido bajo el argumento de preservar la lengua española y proteger a los estudiantes de contenidos que consideran ajenos a su desarrollo.
