Un pronunciamiento oficial del gobierno de El Salvador desató controversia este 2 de octubre. La ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció que a partir de ahora queda prohibido el uso del llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos y dependencias de esa cartera.

(Vea también: Guatemala sorprende como el país del mundo con más asesinatos per cápita de líderes sociales)

“Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución”, afirmó Trigueros, asegurando que la medida busca “garantizar el buen uso del idioma” y evitar, según sus palabras, “injerencias ideológicas” en la formación de la niñez y la adolescencia.

La prohibición de Bukele en El Salvador

El presidente Nayib Bukele respaldó la orden de su ministra y enfatizó que, desde este momento, el “mal llamado lenguaje inclusivo” queda vetado en las instituciones educativas del país.

La disposición es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y se suma a las políticas que el gobierno salvadoreño ha defendido bajo el argumento de preservar la lengua española y proteger a los estudiantes de contenidos que consideran ajenos a su desarrollo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.