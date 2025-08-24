El pasado sábado 23 de agosto de 2025, la noche se iluminó en el Estadio Nacional Jorge El Mágico’ González en San Salvador, El Salvador, mientras un sonido inconfundible resonaba ante una audiencia emocionada. Maluma, ídolo de la música urbana, daba inicio a una noche inolvidable en el marco de su gira internacional “+Pretty +Dirty World Tour”.

El cantautor colombiano saltó al escenario exactamente a las 9:00 p.m., adueñándose de la esencia de la noche bajo la plácida llovizna. Haciendo gala de un traje elegante y la compañía de talentosas bailarinas, Maluma emocionó a sus seguidores interpretando grandes éxitos como ‘Borro Cassette’ y ‘El Perdedor’. Estas melodías encendieron de inmediato la euforia del público, transformando el estadio en un auténtico mar de alegría y diversión.

Pero no solo hubo en el escenario sonrisas y agradecimientos. Maluma, visiblemente emocionado, reconoció sentir una transformación notable en El Salvador, resaltando la limpieza de sus calles y la calidez de su gente. “Como colombiano, les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano Salvador”, comentó el cantante.

Las palabras de Maluma fueron tomadas como un guiño al presidente Bukele, quien ha hecho muchas obras en sus 6 años de Gobierno. De hecho, su popularidad le sirvió para ser reelegido en las más reciente elecciones. Aunque para los críticos del presidente su idea de no entregar el poder lo hace acercase a un dictador, los resultados en seguridad y ataque a las bandas criminales nacionales y transnacionales le han hecho ganar gran popularidad en el país e internacionalmente.

El ‘show’ estuvo colmado de momentos especiales, una puesta en escena espectacular y asombrosas coreografías que armonizaron con cada una de las canciones, como ‘Miss Independent’, ‘Carnaval’ y ‘Marinero’. Durante su presentación, Maluma lució una camiseta de la selección nacional de fútbol de El Salvador, detalle que fue muy bien recibido por todos los asistentes al evento.

El concierto también fue escenario de una emotiva propuesta de matrimonio entre dos fans, gesto que conmovió al cantante y a todos los presentes.

De acuerdo a la planificación de su ‘tour’, antes de su llegada a El Salvador, Maluma deslumbró con su música en ciudades europeas como Lisboa, Barcelona, Londres y Múnich, aportando así un matiz internacional a su gira.

El concierto en El Salvador marcó el regreso del cantante colombiano luego de diez años, su última participación, en 2015, fue durante las fiestas patronales de Apopa.

