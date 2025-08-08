El reconocido cantante colombiano Maluma, conocido por éxitos como ‘Hawái’ y ‘Felices los 4’, vivió un momento inesperado durante un reciente concierto en México, cuando un asistente le robó su gorra directamente desde el público.

El incidente, que rápidamente circuló en redes, recuerda un episodio similar ocurrido en Bogotá hace algunos años, cuando el artista fue víctima del robo de una “areta” (arete) en un evento.

Sin embargo, esta vez la historia tuvo un giro positivo gracias a la rápida reacción de otro fan. El momento quedó registrado en un video donde se observa a Maluma interactuando con el público desde el escenario, como es habitual en sus presentaciones llenas de carisma y cercanía.

En un instante, mientras el cantante se encontraba cerca de las primeras filas, una persona entre la multitud aprovechó para quitarle la gorra que llevaba puesta. La acción, que ocurrió en cuestión de segundos, dejó atónitos a los presentes y al propio Maluma, quien no tuvo tiempo de reaccionar ante el robo.

Sin embargo, lo que parecía un momento incómodo se transformó en un gesto de solidaridad cuando, casi de inmediato, otro asistente le entregó una nueva gorra al artista, permitiéndole continuar con su show sin mayores inconvenientes.

Este incidente, ocurrido en el marco de una de las presentaciones de Maluma en México, ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han criticado la actitud del ladrón, calificándola como una falta de respeto hacia el cantante, mientras que otros han destacado la nobleza del fan que, al ver lo sucedido, no dudó en ofrecer su propia gorra para que el espectáculo continuara.

La publicación en TikTok, que ya acumula miles de reproducciones, ha avivado el debate sobre la seguridad en los conciertos y el comportamiento de los asistentes en eventos masivos.

¿Cómo fue la vez que robaron a Maluma en concierto en Bogotá?

No es la primera vez que Maluma enfrenta una situación de este tipo. En 2012, durante un concierto en Bogotá, el cantante vivió un episodio similar cuando un fan le arrancó un arete mientras interactuaba con el público.

En esa ocasión, Maluma manejó la situación con profesionalismo, pero el incidente dejó en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los artistas en presentaciones en vivo.

