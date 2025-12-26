Gabriela Tafur atraviesa un momento de profundo dolor familiar. La ex Señorita Colombia y abogada mostró su dolor por el fallecimiento de su abuela a través de un carrusel, publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió varias imágenes junto a la mujer que marcó su vida.

En la publicación, Tafur acompañó las fotografías con un mensaje breve, pero contundente, que evidenció el vacío que deja la pérdida:

El mensaje, escrito en tono íntimo y directo, rápidamente desató reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y condolencias.

Gabriela Tafur despidió a su abuela

Las imágenes compartidas por Gabriela Tafur muestran distintos momentos familiares, reflejando la cercanía y el cariño que existía entre ambas. El carrusel se convirtió en una despedida pública, pero respetuosa, en la que la exreina decidió homenajear la memoria de su abuela sin entrar en mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Fiel a su estilo, Tafur optó por un mensaje corto y sincero, evitando exposiciones innecesarias, la publicación fue bastante sobria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Tafur (@gabrielatafur)

Mensajes de apoyo y solidaridad en Instagram para Gabriela Tafur

Tras la publicación, decenas de usuarios, figuras públicas y seguidores le expresaron su solidaridad en los comentarios. Mensajes de fuerza, acompañamiento y cariño se multiplicaron en la publicación, reconociendo el difícil momento que vive la ex Señorita Colombia.

Gabriela Tafur, quien suele compartir aspectos de su vida personal y profesional en redes sociales, no ha hecho más pronunciamientos al respecto, manteniendo la atención centrada en el homenaje a su abuela y en el duelo que atraviesa junto a su familia.

