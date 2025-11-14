La reciente polémica alrededor de Laura Gallego, excandidata a Señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, más conocida como ‘Miss bala’, continúa provocando reacciones y dejando al descubierto la tensión entre la política, la opinión pública y el rol de las figuras de certámenes de belleza en el país.

(Vea también: “Se pasó una raya”: Señorita Colombia, Catalina Duque, reaccionó a la polémica de ‘Miss bala’)

Gallego, conocida en redes sociales como ‘Miss Bala’ debido a un video en el que utilizó expresiones violentas hacia el presidente y sectores de izquierda, desató una ola de críticas que rápidamente escaló a nivel nacional. Sus palabras, interpretadas como un llamado a la violencia, no solo causaron rechazo de la ciudadanía, sino también de figuras destacadas del entretenimiento y la política.

Gabriela Tafur se pronuncia ante las acciones de ‘Miss bala’

Entre las voces que respondieron a la polémica se destacó la de Gabriela Tafur, ex Señorita Colombia, quien no dudó en pronunciarse sobre el comportamiento de la joven antioqueña.

Tafur recordó que quienes ostentan o aspiran a una corona asumen una responsabilidad pública que trasciende lo estético. En sus declaraciones, fue contundente al afirmar que participar en política implica inevitablemente tomar postura y, por ende, excluir a parte de la población.

“Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara, está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población y eso va en contravía de lo que representa ser Señorita Colombia”, señaló.

La exreina también criticó el uso de la “libertad de expresión” como justificación para mensajes que pueden interpretarse como violentos. Lo que más me molesta es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia, más aún cuando tienes un lente y una lupa enorme”, expresó, subrayando que las reinas deben comprender el alcance de sus palabras y el impacto social que causan.

Tafur, además, refutó la idea de que las mujeres bonitas son juzgadas por ser inteligentes, asegurando que los concursos de belleza han evolucionado y que hoy sus participantes llegan preparadas académica y profesionalmente. Por ello, insistió en que no existe excusa válida para difundir mensajes que alimenten la confrontación.

Sus afirmaciones fueron ampliamente apoyadas en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron su claridad, coherencia y sentido de responsabilidad social.

Laura Gallego, ‘Miss bala’, se pronuncia en contra de Gabriela Tafur

No obstante, días después, Laura Gallego decidió responder. En un video publicado en sus redes, aseguró que Tafur había opinado sin conocer el contexto completo.

“Está bien llegar tarde a un chisme, pero desinformar… Yo considero que Gabriela Tafur es una mujer académica que tal vez no tuvo tiempo de darle contexto a la historia”, dijo la exconcursante, quien explicó que su cuestionado video fue grabado meses antes de iniciar su proceso como Señorita Antioquia y admitió que el uso de la palabra “bala” fue un error dadas las condiciones de violencia del país.

Además, Gallego afirmó que había firmado un contrato con el certamen, pero que en ningún momento se le prohibió hablar de política, y que el concurso conocía de antemano su contenido en redes sociales.

Agregó que, tras asumir la corona, sí se le solicitó evitar temas políticos durante un año, o incluso dos si llegaba al top 5. Ante ello, aseguró que prefirió “abandonar la corona y no al país”. Finalmente, lanzó una crítica directa a Tafur, mencionando incluso a su suegro, Juan Manuel Santos, al insinuar que la exreina solo defendía posturas políticas afines a su entorno:

“Cuando una reina no sigue la línea de izquierda ni de su suegro, ahí sí deberíamos ser mudas”.

La controversia continúa abierta, dejando en el aire un debate sobre los límites de la opinión política en figuras públicas y la responsabilidad social que implica ser reina en Colombia.

