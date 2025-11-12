El humorista Danny Hoyos, conocido en todo el país por darle vida al popular personaje de ‘Suso, el paspi’, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de relatar, con su característico sentido del humor, un curioso episodio que él mismo calificó como un “atraco” ocurrido en Bogotá.

A pesar de su fama, Danny Hoyos ha procurado mantener su vida personal lejos de los medios, apareciendo pocas veces sin su característico disfraz de ‘Suso’.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al compartir, a través de un video, una anécdota que mezcló el humor con la crítica social. En el clip, el artista relató con tono irónico cómo se sintió “atracado” tras pagar una soda en un establecimiento de la capital.

“¿Cómo están? Buenas tardes. Les quiero contar que me acaban de atracar. Todavía estoy un poquito en ‘shock’, la cosa fue así: estaba yo en el lugar, saqué mi tablet para trabajar y pedí esta soda. Todavía estoy temblando y todo. Cuando pregunté cuánto valía, me dijeron que 9.000 pesos. El atracador incluso me lo dijo tranquilo, sonriendo, muy educado. La delincuencia común ya está mucho más educada. Lo que hice fue darle el dinero y salir corriendo de ahí, entonces ya me metí al carro, a mi espacio seguro”, relató entre risas.

Su comentario, cargado de sarcasmo, hacía referencia al alto costo de la bebida, una queja que muchos consumidores comparten ante los elevados precios en restaurantes y cafeterías de Bogotá y otras ciudades del país.

La publicación rápidamente se volvió viral, causando cientos de reacciones entre sus seguidores y colegas del medio. Algunos, al principio, se alarmaron creyendo que se trataba de un robo real; otros, en cambio, no tardaron en sumarse al tono humorístico del mensaje.

La presentadora Carolina Cruz comentó: “¡Me asusté!”, mientras la actriz Julieth Restrepo respondió entre risas: “Jajajajaja, me asusté mucho”. Otro seguidor le comentó: “No te vendieron una soda, te vendieron una experiencia, por eso el valor”. Un usuario escribió: “Jajaja, justo leo esto cuando acabo de pagar un tinto de $ 12.000. Atracan por todos lados”.

Los comentarios siguieron llegando, algunos con tono de burla y otros con indignación ante los precios exagerados: “¡Dios! ¿Pero estás bien? ¿No te ofrecieron una empanada de $ 6.000 para acompañar ese atraco?”, escribió un seguidor.

A través de esta divertida historia, Danny Hoyos demostró una vez más su habilidad para convertir las situaciones cotidianas en momentos de humor, usando su ingenio para reflejar problemáticas reales, como el aumento desmedido de precios en establecimientos urbanos.

El video no solo provocó risas, sino también una reflexión entre sus seguidores sobre el costo de la vida en las principales ciudades del país. Y aunque esta vez el “atraco” no pasó de una broma, ‘Suso, el paspi’ volvió a conectar con su público mostrando que, incluso en los pequeños absurdos de la cotidianidad, siempre hay espacio para el humor.

