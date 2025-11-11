El mundo del rock y metal aún procesa la pérdida de una de sus figuras más icónicas y originales. Paul Daniel Frehley, universalmente conocido como Ace Frehley o el ‘Spaceman’ de Kiss, falleció el pasado 16 de octubre a la edad de 74 años, dejando un vacío inmenso en el legado musical.

A casi un mes de su deceso, la confirmación de la causa oficial de su muerte ha puesto fin a las especulaciones iniciales, revelando un desenlace trágico y, según las autoridades, accidental.

¿De qué murió el guitarrista de Kiss?

Aunque la noticia de su muerte en Morristown, Nueva Jersey, conmocionó de inmediato a la comunidad rockera, los reportes preliminares habían señalado una hemorragia cerebral como la complicación que lo llevó al hospital. Se supo que el músico había estado en cuidados intensivos durante semanas, conectado a un respirador artificial, luego de lo que se describió como una caída.

Ahora, los resultados de los exámenes forenses practicados por el condado de Morris, Nueva Jersey, han arrojado luz sobre los detalles precisos de su deceso. La muerte de Frehley ha sido oficialmente clasificada como accidental, siendo la causa inmediata un traumatismo craneoencefálico contundente. Esta lesión fatal fue el resultado directo de una fuerte caída.

De acuerdo con la información detallada que trascendió a medios como la revista People, la lesión en la cabeza fue tan severa que incluyó una fractura en la parte posterior del cráneo y un hematoma subdural (una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta), lo que derivó en el derrame cerebral reportado inicialmente.

Lamentablemente, la caída que desencadenó estas graves complicaciones habría ocurrido en el estudio de Frehley en septiembre, varias semanas antes de su fallecimiento.

La batalla por su vida y la desconexión

El grave accidente forzó a su equipo a tomar la difícil decisión de cancelar las fechas restantes de su gira de 2025. Un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram informaba a los fans sobre la interrupción de los conciertos debido a “algunos problemas médicos en curso”. Sin embargo, la gravedad de su condición se mantuvo en la esfera privada hasta el último momento.

Luego de semanas de lucha en la unidad de cuidados intensivos y ante la falta de una mejoría significativa (y tras un procedimiento fallido para drenar el hematoma), la familia de Frehley tomó la devastadora decisión de retirarle el soporte vital. El fallecimiento se produjo poco después, rodeado de sus seres queridos, quienes compartieron su profundo dolor en un comunicado dirigido a Variety:

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas mientras dejaba este mundo.”

La familia enfatizó su agradecimiento por los recuerdos y el amor compartido por el artista, celebrando su “fortaleza y bondad”, y reconociendo que la magnitud de su pérdida era “de proporciones épicas y más allá de lo comprensible”.

Un legado inmortal: de Kiss a Solista

Ace Frehley, con su característico maquillaje de estrella y su apodo de “Spaceman”, fue cofundador de Kiss en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su estilo de tocar la guitarra, cargado de riffs memorables y solos explosivos, fue fundamental para definir el sonido de la banda durante su era más icónica.

Aunque dejó el grupo en 1982 para forjar su propia trayectoria, lanzando proyectos notables como Frehley’s Comet, regresó para la exitosa gira de reunión que se extendió desde 1996 hasta 2002.

