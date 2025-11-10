El cantante vallenato Élder Dayán Díaz sorprendió a muchos de sus seguidores al hacer una confesión muy personal sobre su vida sentimental. En entrevista con la periodista española Eva Rey, el artista habló sin filtros sobre su matrimonio con Mile Robayo, con quien ha construido una relación de más de dos décadas, tres hijas y un bebé en camino.

(Vea también: Élder Dayán Díaz habló sobre caso que relaciona a su primo con muerte de una menor)

A pesar de que la pareja suele proyectar una imagen de estabilidad y unión, el intérprete reconoció que su historia no ha estado exenta de dificultades. Durante la conversación, admitió que ha sido infiel y que su matrimonio ha pasado por momentos duros.

“No soy un santo, nunca lo he sido”, comenzó diciendo Élder Dayán Díaz, dejando claro que su vida no ha sido perfecta, aunque siempre ha procurado mantener a su familia unida.

“Ser una santa paloma nunca lo he sido. Siempre he conservado mi hogar, mi esposa, mis hijos. Llevo 10 años de casado con ella y 20 de conocerla”, expresó el artista. La periodista no dudó en preguntarle directamente si su esposa lo había perdonado tras las infidelidades, a lo que él respondió con sinceridad: “Obviamente, obviamente, pero yo no lo cojo de deporte. Ella no me ha cogido de infiel 10 o 20 veces, no; una o dos veces. Las que me ha pillado son las que son”.

Sus palabras causaron todo tipo de reacciones en redes sociales, pues aunque muchos valoraron su honestidad, otros criticaron la manera en que abordó un tema tan delicado en público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Durante la entrevista, Élder Dayán también se refirió al proceso de perdón dentro de su relación, destacando que no ha sido fácil y que es algo que no le desea a nadie. “Eso no se le desea a nadie, es un tema difícil. ¿No has escuchado el dicho que dice ‘más juicioso que un recién pillado’? A uno lo pillan y no le quedan ganas”, agregó, con un toque de humor pero dejando ver que el episodio marcó un antes y un después en su vida personal.

El cantante reconoció que ser fiel no es sencillo, especialmente cuando se vive bajo la presión y el estilo de vida del mundo del espectáculo, pero aseguró que ha aprendido de sus errores.

“Uno madura, valora lo que tiene y se da cuenta de que la familia es lo más importante. He cometido errores, pero también he aprendido”, expresó en otro momento de la conversación.

Actualmente, Élder Dayán y Mile Robayo atraviesan una etapa de renovación en su matrimonio. De hecho, hace pocos días celebraron la renovación de sus votos matrimoniales, reafirmando su compromiso después de 20 años juntos. Este gesto fue interpretado por muchos de sus seguidores como una muestra de perdón, amor y fortaleza familiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elder Dayan Diaz Rodriguez (@elderdayanoficial)

Sin embargo, las declaraciones del artista no pasaron desapercibidas y causaron una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron que hablara tan abiertamente del tema y consideraron que fue una falta de respeto hacia su esposa.

“Por mínimo respeto a su esposa, no debió decir semejante barbaridad, es una humillación pública”, escribió un internauta. Otro comentó: “El machismo en su máximo esplendor”. También hubo quienes reflexionaron sobre el papel de la mujer en este tipo de relaciones: “Un hogar se mantiene hasta que la mujer se canse o cambie amor por estabilidad”.

Pese a las críticas, otros seguidores defendieron la franqueza del intérprete, afirmando que todos los matrimonios atraviesan dificultades y que lo importante es reconocer los errores y seguir adelante.

