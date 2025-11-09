En las últimas horas, Yina Calderón ha sido el centro de una gran controversia en redes sociales debido a un incidente ocurrido dentro del ‘reality’ ‘La Mansión de Luinny’.

La empresaria colombiana protagonizó una fuerte discusión que culminó en una agresión física a una de sus compañeras, generando preocupación y debate entre los seguidores del programa.

Todo comenzó cuando Yina se dirigió a la habitación de maquillaje para arreglarse el cabello. Al encender el secador de pelo, una gran cantidad de harina de trigo salió del aparato, lo que desató su furia.

En un ataque de ira, Calderón acusó a dos de sus compañeros, Ana y Piry, de ser los responsables del incidente. Visiblemente molesta, Yina comenzó a confrontarlos frente a las cámaras, expresando su enojo de manera vehemente.

“¡Miren esto, casi me entra a los ojos! Me echaron harina en el secador, ¡harina de trigo, malditos! Casi me quedo ciega. ¿Quién de ustedes dos me echó harina en el secador para que me cayera en los ojos? ¡Digan, zorros, dónde está la otra travesti! ¿Quién fue? Casi me quedo ciega. Exijo que Luinny me diga ya por qué no enfrentan…”, fueron las palabras de Yina, quien reclamó de forma agresiva.

Sin embargo, ninguno de sus compañeros aceptó la responsabilidad del incidente y ambos negaron cualquier implicación en lo ocurrido.

Luego de este altercado, la situación escaló aún más. Durante un momento de relajación en la zona de la piscina, Yina Calderón, visiblemente alterada, arrojó a Piry al agua, lo que causó pánico entre los demás participantes.

Según testimonios de los presentes, al caer al agua, Piry sufrió un fuerte golpe en la cabeza al impactar contra el borde de la piscina, lo que dejó a todos alarmados.

Rápidamente, los compañeros de ‘la Mansión de Luinny’ corrieron a socorrer a Piry, quien, aunque afectado, pudo salir del agua con la ayuda de los demás.

La situación desató una ola de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores expresaron su preocupación por la seguridad de los participantes y cuestionaron la actitud de Yina.

“¿Nadie se ha puesto a pensar que pudo haberse desnucado?”, comentó un usuario. Otros pedían su expulsión, calificando su acto de “intento de homicidio”. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la empresaria, argumentando que el ‘reality’ es un juego de tensión y estrategias mentales.

¿Qué pasará con Yina Calderón, luego de agresión?

Tras el incidente, Luinny convocó a Yina y a Piry para resolver lo ocurrido y tomó decisiones disciplinarias contundentes. En primer lugar anunció que Piry recibirá una sanción por provocación: “de la tabla de posiciones y de los puntos que tiene, va a pasar a cero puntos, entendemos que hubo una provocación…”. Sobre Yina informó la medida más drástica: “Con el dolor de mi corazón, tengo que decir que abandonas la mansión en este momento”.

La determinación desató debate entre los concursantes. Yina respondió desafiante:

“Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero mi papá nunca me ha puesto la mano, mi mamá tampoco en toda su vida y yo no me dejo de nadie

Mientras tanto, la tensión sigue creciendo entre los participantes y los espectadores continúan debatiendo sobre la mejor forma de manejar estos conflictos dentro del show.

