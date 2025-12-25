Colombia y la música latina vivieron en 2025 uno de los capítulos más memorables de su historia reciente de la mano de Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, quien protagonizó un año sin precedentes que reafirma su lugar como el máximo embajador del género en el mundo.

Con más de 15 estadios completamente vendidos y más de 500 mil boletas vendidas, Silvestre logró una cifra que habla por sí sola: casi 1 de cada 100 colombianos asistió a un concierto suyo. Un fenómeno cultural y musical que trascendió generaciones, regiones y estilos, poniendo a cantar vallenato a todo un país… y más allá de sus fronteras.

El 2025 fue un año apoteósico, marcado por noches históricas en las que cada escenario se convirtió en una celebración colectiva del folclor colombiano. A lo largo de su gira, Silvestre sorprendió al público con una nómina de invitados de talla internacional que evidenció el alcance global de su música y su capacidad de unir escenas y sonidos. Artistas como Feid, Zion, Guaynaa, Farruko, Carín León, Emilia, Sebastián Yatra, Noel Schajris, Gian Marco, Natti Natasha, Bacilos y Banda MS, entre otros, se sumaron a esta fiesta vallenata sin precedentes.

A este impacto masivo se suma un logro artístico de enorme relevancia: dos años consecutivos siendo ganador del Latin Grammy con “Ta Malo” (2024) y “El Último Baile” en 2025, consolidando no solo su liderazgo en el género, sino también el reconocimiento de la industria internacional a su propuesta musical, su autenticidad y su visión artística.

Sorprendió aún más con tres colaboraciones soñadas en 2025: “Cosas Sencillas” junto a Carin León, “Una Vaina Bien” con Sebastián Yatra y “La Indiferencia” al lado de Fonseca.

Hoy, Silvestre Dangond no solo representa el éxito comercial y la conexión con el público; representa identidad, orgullo cultural y evolución. Su música ha llevado el vallenato a escenarios de impacto, reafirmando su rol como embajador del vallenato en el mundo y confirmando que este género, nacido en el Caribe colombiano, sigue más vivo y vigente que nunca.

El 2025 quedará registrado como el año en el que Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, hizo historia, rompió récords y demostró que el vallenato no tiene fronteras. Para 2026, comenzará la gira “El Último Baile” por los Estados Unidos.

Marzo 5 – Atlanta, Georgia – Atlanta Coliseum

Marzo 6 – Orlando, Florida – Kia Center

Marzo 7 – Miami, Florida – Kaseya Center

Marzo 12 – Chicago, Illinois – Rosemont Theatre

Marzo 13 – Newark, Nueva Jersey – Prudential Center

Marzo 14 – Dallas, Texas – Texas Trust CU Center

