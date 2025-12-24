El humorista colombiano Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’, informó que se trasladó a Estados Unidos para iniciar una nueva etapa de vida fuera de Colombia. La decisión, según explicó el propio artista, es influenciada por la situación de inseguridad en el país.

Lozano indicó que el cambio de residencia obedece a la búsqueda de estabilidad y nuevas oportunidades en el exterior.

Lozano indicó que el cambio de residencia obedece a la búsqueda de estabilidad y nuevas oportunidades en el exterior. Señaló además que su salida no implica un alejamiento definitivo de Colombia y que mantendrá vínculos profesionales y personales con el país desde el extranjero.

“Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos”, indicó Lozano en la grabación.

El anuncio provocó diversas reacciones entre seguidores y usuarios en redes sociales. Mientras algunos expresaron apoyo a la decisión, otros manifestaron cuestionamientos y reflexiones sobre las condiciones de seguridad que enfrentan distintos sectores de la población.

¿’Alerta’ sufrió intento de secuestro?

Días antes, el comediante relató, en entrevista con ‘La Corona TV’ que vivió una situación que interpretó como un presunto intento de secuestro en Bogotá, luego de recibir una propuesta para una presentación privada que presentó varias irregularidades.

Según explicó, una persona que se identificó como empresario contactó a su equipo y solicitó un desplazamiento a un lugar fuera de los circuitos habituales de espectáculos.

Durante el intercambio, surgieron inconsistencias relacionadas con cambios de última hora en el punto de encuentro y exigencias poco comunes dentro de este tipo de contrataciones. Ante estas señales, su mánager decidió verificar la información con personas cercanas a las autoridades, quienes alertaron que la invitación coincidía con una modalidad delictiva basada en falsas ofertas laborales.

“La situación es que fuimos contratados por un supuesto empresario y, a partir de la negociación que hizo con la manager, empezamos a sentir algunas inconsistencias y se activó nuestro plan de seguridad (…) No lograron su objetivo, el cual considero hace parte de un falso servicio“, aseguró ‘Alerta’.

Con esa advertencia, el equipo canceló la cita y evitó acudir al sitio indicado. Aunque no existió contacto directo con los presuntos responsables, el episodio dejó una fuerte preocupación en su entorno y reforzó su percepción sobre los riesgos de seguridad en la ciudad.

El relato se convirtió en uno de los factores que influyeron en su decisión de buscar nuevas oportunidades fuera del país, al considerar prioritario su bienestar personal y familiar.

