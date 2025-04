En la reciente dinámica de nominación de ‘La casa de los famosos’, Laura González no solo avivó su conocida rivalidad con Karina García, sino que también protagonizó un tenso enfrentamiento con Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’.

Este cruce de palabras, ocurrido durante la ronda en la que Laura asignó sus dos votos para enviar a ‘Alerta’ a la placa, dejó al descubierto un conflicto que se fue gestando poco a poco por las percepciones de la modelo sobre las alianzas y lealtades del comediante.

Y es que, desde su llegada, Laura ha dejado claro que su objetivo no solo es confrontar a Karina García, a quien acusa de haber interferido en su vida sentimental fuera de la casa, sino también “desenmascarar” a otros participantes que considera poco auténticos.

Por tal motivo, en medio de su nominación, Laura le hizo una pregunta que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Don Alerta, la verdad me da tanta tristeza porque entré acá con tanta admiración por ti, porque te miraba cuando estaba chiquita. En la cocina me cogiste y me puyaste, me puyaste y me puyaste…”, dijo inicialmente.

Luego, agregó: “No sé si querías que yo hiciera hacer quedar mal a Karina, no sé cuál es tu intención, pero también me doy cuenta de que si es verdad lo que dijo Melissa: no sé si, ¿estás enamorado de Karina y le estás fallando hasta tu esposa?”.

Estas palabras, especialmente la mención directa a la esposa de Alerta, desató una reacción sorpresiva en algunos participantes, pues no solo sugirió una supuesta deslealtad emocional de ‘Alerta’ hacia su pareja fuera del programa, sino que también vinculó su cercanía con Karina.

“¿Qué te pasa? Respeta, Laura, ¿qué te pasa?”, mencionó Karina García, evidentemente molesta.

¿Quién es la esposa de ‘Alerta’?

La esposa de Juan Ricardo Lozano es Carolina Alfonso. Aunque ella prefiere mantenerse alejada del foco mediático, se sabe que lleva más de 22 años junto al humorista, de los cuales 14 han sido como esposos.

Juntos tienen dos hijos, y ‘Alerta’ ha destacado en varias ocasiones que Carolina es un pilar fundamental en su vida, describiéndola como una persona comprensiva, paciente y su mayor apoyo en momentos difíciles, tanto personales como profesionales.

A pesar de su bajo perfil, ha aparecido en publicaciones de Instagram de ‘Alerta’, donde él le dedica mensajes de amor y gratitud, como en la celebración de su 14° aniversario de matrimonio en noviembre de 2024.

¿Qué le dijo Laura González a Karina García?

En un momento cargado de tensión, Laura no dudó en expresar su postura al nominar a Karina García (quien boleteó a Mateo Varela recientemente) con dos votos. De hecho, aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo y contundente a la ‘influenciadora’.

“Mira, Karina, si yo entré a este juego fue porque Dios lo quiso. Que desafortunadamente está la moza de mi expareja, no es mi responsabilidad. No te saludé desde el primer día porque yo no soy hipócrita, peor hubiera sido donde te dijera ‘hola, Karina, ¿cómo estás?’, porque sabía que eras la líder”, indicó en un principio.

El comentario de Laura no solo reavivó la polémica entre ambas, sino que también despertó reacciones entre los demás participantes. Karina, por su parte (y como no podía responder), mantuvo su postura defensiva, como lo había hecho en su primer cruce de palabras.

Sin embargo, la nominación y las palabras de Laura dejaron claro que su rivalidad está lejos de resolverse.

“Deja de mentir ante toda Colombia porque no es el primer problema que tienes por hombres conmigo, hay muchos. Como te dijo ‘Peluche’: ‘Has tenido muchos problemas por manes’, a mí los demás no me importan. Yo vine a decirte la verdad y hoy en el juicio dijiste cosas que ni yo sabía y me confirmaste”, agregó Laura González.

Al finalizar dicha nominación, García solo se dispuso a tildar de mentirosa a su compañera para después dirigirse a su silla.

