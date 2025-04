En redes sociales se ha creado un debate alrededor de la confesión que le hizo Karina García a su compañera, la ‘Toxi Costeña’, en la más reciente emisión de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Ambas ‘influenciadoras’ se encontraban cumpliendo con un reto que les impuso ‘El jefe’ en el que tenían que cumplir con ciertas tareas dentro de la casa estudio.

(Vea también: ‘Flaco’ Solórzano, en evidencia con llegada de Laura González a ‘LCDLF’: casi se atora)

En ese momento, Karina aprovechó y habló sobre algunas de las relaciones amorosas que más la han marcado en su vida, destacando sus noviazgos con los padres de sus dos hijos y un personaje en particular del que dio pocos detalles.

Su compañera, ‘La Toxi Costeña’, le preguntó si en algún momento había sentido lo que era amar, a lo que ella respondió que no estaba del todo segura, pero sí reconocía que había vivido una relación que estuvo cargada de emociones.

Sobre este noviazgo no dio muchos detalles acerca del hombre misterioso, pero varios usuarios en redes sociales lo asocian con el cantante de reguetón Blessd luego de que Karina le hiciera un comentario a ‘La Toxi’ sobre el techo azul de una casa que ambas estaban viendo.

De acuerdo con lo que compartió la modelo, su relación con esta persona tenía varios altos y bajos porque, aparentemente, este hombre seguía detrás de otra mujer que también sería su exnovia. Se cree que se trataría de la creadora de contenido ‘La suprema’.

“Él terminaba con ella y estaba conmigo. Yo me tragué demasiado de él y lo volvía a recibir porque estaba muy enamorada. Cuando uno está feliz dice muchas cosas y a mí también me decía te amo”, confesó. “Esa relación me hizo sufrir mucho, pero él me hacía volver a reír y olvidarme de cosas fuertes. Me sentía sola y vacía, y en él encontré un refugio”, agregó.