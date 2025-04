La tensión en ‘La casa de los famosos’ alcanzó un nuevo pico este martes primero de abril, cuando la segunda función del cine dejó al descubierto conversaciones privadas que desataron un enfrentamiento feroz entre Karina García y Mateo Varela.

Lo que comenzó como una dinámica para revelar verdades entre los participantes se convirtió en un campo de batalla verbal. El conflicto estalló luego de la proyección de un clip en el que Mateo y Norma Nivia hablaron despectivamente de Karina.

En la conversación, captada días antes, Mateo no escatimó en críticas hacia la modelo paisa, tildándola de conflictiva y sugiriendo que sus problemas en la casa siempre giran en torno a “hombres o dinero”. Norma, por su parte, respaldó las palabras de Mateo, lo que añadió leña al fuego.

Al terminar el video, Karina no se quedó callada y explotó contra Varela, sacando a relucir un episodio del pasado que hasta ese momento había mantenido en reserva.

—Yo no tengo nada que temer porque yo con ella no me he dado ni un beso— dijo Mateo.

—Ay, gracias a Dios. Yo nunca te lo quise dar, porque nunca me gustaste, Mateo, y eso es lo que te duele. Si me dijiste que me acostara contigo la primera noche que te conocí y te dije que no porque no me gustabas y llegué aquí y me gustó Marlon. Eso te duele y por eso estás ardido— respondió airadamente Karina García.

¿Qué le dijo Mateo Varela a Karina García?

La acusación dejó a Mateo visiblemente descolocado, pero lejos de retroceder, decidió contraatacar. Sin retractarse de lo mostrado en el cine, afirmó que no se arrepentía de sus palabras y redobló sus críticas, asegurando que Karina “siempre está en el centro de los problemas” y que su actitud era insoportable.

El intercambio no terminó ahí. Mateo, en un tono que muchos consideraron arrogante, desafió a Karina diciendo que “podía seguir” descalificándola si quería, lo que desató una ola de reacciones tanto dentro de la casa como en redes sociales.

“Él me declaró la guerra desde hace rato, y yo solo conté la verdad de lo que pasó antes del reality”, afirmó la ‘influencer’, haciendo referencia a la aparente propuesta de Mateo que ella rechazó antes de ingresar al programa.

Los demás participantes quisieron opinar al respecto, pero Karina volvió a tomar la palabra y continuó con su postura frente a Mateo.

“A él lo que le duele es que nunca lo vi como un hombre. Él me dijo en el restaurante: ‘Kari, créeme que una relación hace que permanezcamos más en el programa’. El juraba que íbamos a tener una relación, pero yo lo vi y no me gustó y no me generó absolutamente nada. Obviamente, la presa más fácil fue Norma”, indicó.

¿Quién es Karina García?

Es una modelo e ‘influencer’ conocida por su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’. Nació en Medellín y se ha destacado en el mundo digital como creadora de contenido en plataformas como Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores.

En ‘La casa de los famosos’, Karina se ha posicionado como una figura polémica y carismática, involucrándose en varios conflictos que han captado la atención del público, como su reciente enfrentamiento con Mateo Varela.

Aunque no tiene una trayectoria extensa en televisión tradicional, su paso por el ‘reality’ ha elevado su perfil, consolidándola como una figura emergente en el entretenimiento colombiano.

