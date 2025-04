Un giro inesperado en ‘La casa de los famosos’ se dio este martes primero de abril y no pasó desapercibido en redes sociales. En medio de una temporada marcada por la rivalidad entre Yina Calderón y Melissa Gate, la controversial DJ de guaracha y empresaria de fajas dejó boquiabiertos a los televidentes al darle un regalo a quien, al parecer, era su principal contrincante.

El gesto, que rompió con el guion de enfrentamientos que ambas han protagonizado desde el inicio del programa, fue expuesto precisamente por Melissa Gate, quien no dudó en contárselo a Emiro Navarro. Según narró, Yina Calderón le regaló una peluca rubia.

—Yina me regaló una peluca— dijo Melissa Gate.

—¿De verdad?— preguntó, incrédulo, Emiro.

—Así quedé… [hizo gestos de sorpresa]— agregó Melissa.

—¿Y de qué color?— indagó Emiro.

—Rubia con la raíz negra— contestó la antioqueña.

—¿Y te gustó?— insistió el también creador de contenido.

—Sí, está linda. Que a ella se la habían mandado y no le gustó. Y yo [le dije] ‘ah, bueno, Yina, muchas gracias’— explicó Gate.

Acá, el video en el que contó todo:

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios en redes fue el comentario con el que Melissa Gate cerró el tema, el cual tuvo un tono, incluso, reflexivo.

“En el fondo no es tan mala como ella dice que es, ¿no? Me alcancé a sentir mal. Pero usted sabe que si a mí me tiran, yo respondo. Yo nunca le he tirado a ella, solo he respondido”, aseguró la modelo.