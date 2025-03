Mauricio Figueroa, conocido por su participación en el ‘reality’ de ‘La casa de los famosos Colombia’, vivió una experiencia marcada por un intenso agotamiento físico, ansiedad y cuadros de depresión que lo llevaron a pedir su salida de la competencia.

Sin embargo, a pesar de su deseo de abandonar el juego, Figueroa comenzó a crear contenido que atrajo la atención del público, lo que le permitió mantenerse en el ‘reality’, contrario a su voluntad.

¿Mauricio Figueroa fue secuestrado en ‘La casa de los famosos’?

Este fenómeno desató una especie de “secuestro” dentro de la competencia, ya que los seguidores del programa continuaron votando por él, obligándolo a permanecer en la casa incluso cuando su principal deseo era irse.

La situación causó que, tanto dentro como fuera del programa, se le conociera como “el secuestrado”, un apodo que Figueroa tomaba con algo de humor. La paradoja de su estancia en el programa causaba una mezcla de tristeza y desconcierto, pues mientras él luchaba con su salud mental y física, su permanencia en el juego se veía como un capricho de la audiencia, que seguía votando por él sin tener en cuenta su bienestar.

Finalmente, el equipo médico de la producción determinó que Figueroa debía abandonar el programa por recomendación médica, sin someterlo a la votación ni imponerle las consecuencias económicas que otros concursantes deben enfrentar si abandonan el programa antes de tiempo. Esto ocurrió cuando su salud se había deteriorado considerablemente, y su malestar físico ya no podía ser ignorado.

Aunque expresó que, a pesar de sus peticiones constantes para salir, la audiencia nunca dejó de votarlo. “Ustedes mismos me secuestraron”, dijo entre risas, recordando cómo sus compañeros como Melissa y ‘la Liendra’ hicieron campañas para que continuara en el programa, a pesar de que él pedía salir.

Dos semanas después de su salida, Figueroa hizo un en vivo en su cuenta de Instagram, donde explicó en detalle lo que había vivido durante su tiempo en la competencia. Contó que se había enfermado de la pierna, pero la producción se encargó de cubrir todos sus gastos médicos. A pesar de este apoyo, el actor explicó que no podía continuar dentro del programa debido a la presión y el agotamiento que sentía, tanto físico como emocional.

Mauricio Figueroa habló de lo que vivió en ‘La casa de los famosos’

“Me sentía ahogado, no podía dormir a ciertas horas, el estrés era insoportable”, comentó, reflejando la difícil situación que vivió en aislamiento. Además, Figueroa añadió: “Me miraba al espejo y me sentía diferente, ahora me siento mucho mejor”, indicando cómo el tiempo fuera del reality le permitió recuperar algo de su bienestar.

Como símbolo de su inconformidad, Figueroa decidió lucir el mismo saco amarillo de rayas azules todos los días, algo que sus seguidores incluso comenzaron a pedirle que subastara, similar a lo que hizo Emiro con su bata. Este gesto, además de ser una forma de expresar su rechazo a su situación, también se convirtió en un emblema de la relación conflictiva entre el concursante y su permanencia forzada en el ‘reality’.

“Me pareció muy simpático, muy, muy simpático. Yo tengo aquí algo que les va a llamar la atención. Esto era en las cárceles existen los listones, yo me ponía este suéter como protesta por no poder salir, porque así vestían a los presos” expresó el actor.

Sin duda, la experiencia de Figueroa en ‘La casa de los famosos’ se convirtió en una lección sobre los límites del agotamiento físico y emocional en situaciones de encierro y exposición mediática.

