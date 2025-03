La llegada de Andrés Altafulla a ‘La casa de los famosos’ no le cayó nada bien a Yina Calderón. Aunque ella lo había intuido antes, al reconocerlo como uno de los posibles integrantes del ‘reality’, cuando se saludaron, la tensión fue evidente.

No hubo la efusividad esperada entre ambos, y al poco rato, Yina Calderón decidió salir de la fiesta. Con la excusa de desmaquillarse en el ‘beauty’ de la casa, se dispuso a contar una anécdota que dejó a sus seguidores completamente sorprendidos.

¿Por qué no le cayó bien Altafulla a Yina Calderón?

En palabras de Calderón, reveló un episodio del pasado con Altafulla que nadie conocía. Según su relato, ella había sido amiga de él durante varios años, e incluso lo llevó a muchas de las famosas ‘puti fiestas’ que organizaba. En esas fiestas, él subía al escenario a cantar sus canciones y Yina lo apoyaba al máximo. “Yo lo subía, lo ayudaba, super full, porque en ese momento yo estaba muy metida en las fiestas y la movida”, contó.

Pero más allá de la relación profesional, Yina admitió que también había habido algo más casual entre ellos: “En esas fiestas yo le di uno que otro besito, pero nunca fuimos nada serio. Eso era solo un parche, nada más.” Lo que realmente sorprendió a los seguidores de Yina fue lo que ocurrió más tarde.

Cuando Altafulla estuvo en campaña para ingresar a ‘La casa de los famosos’, se encontraba apoyado por el equipo de Camilo Trujillo, aunque al final fue este último quien ganó el lugar en el programa. A pesar de esto, Yina decidió hacerle campaña a Altafulla, incluso subiendo una historia en Instagram para apoyarlo públicamente. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos.

“Una amiga mía llamada Melissa, que es empresaria, me escribió y me dijo: ‘Yina, no le hagas publicidad a él’, pero lo hizo de una manera que no sonaba a cizaña, sino más bien como una advertencia”, relató Yina.

Al poco tiempo, se enteró de una conversación incómoda que tuvo lugar en un evento en Medellín. “Llegó Altafulla, y una amiga de Melissa le preguntó qué había tenido con Yina Calderón. Él le contestó que con esa vieja no había tenido nada, que le daba asco y que solo se prestaba para el ‘show'”, aseguró. Según Yina, este comentario la dejó bastante sorprendida.

“Se fue con el cuento de que fue solo por ‘show’, pero yo sé que mi amiga no me miente. Todo en la vida se sabe”, dijo. Y es que, para Yina, no era solo una cuestión de un mal comentario, sino que sentía que Altafulla no es una persona en la que debería confiar. “Voy a tenerlo vigilado”, afirmó con firmeza, agregando que “las mujeres se están volviendo tontas con él” y que ella no lo dejaría pasar.

