Han pasado 11 años desde que Paulina Vega se coronó como Miss Universo en 2014, convirtiéndose en la segunda colombiana en lograr este título. La barranquillera, quien ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, reapareció recientemente en una entrevista para Miss Universe, donde habló sobre su experiencia en el certamen y cómo su vida cambió tras obtener la corona.

Vega recordó que antes de representar a Colombia a nivel internacional, ya había tenido un recorrido significativo como Miss Colombia. “Fue una experiencia enriquecedora, tuve la oportunidad de viajar por todo mi país y trabajar con más de cincuenta fundaciones. Sentía que estaba haciendo algo importante, aportando a quienes más lo necesitaban”, expresó la modelo.

Miss Universe 2014 Paulina Vega talks about her reign! pic.twitter.com/NZGUEZUMh2

Sin embargo, al convertirse en Miss Universo, su vida dio un giro radical. Además de mudarse a Estados Unidos, experimentó una gran exposición mediática a nivel internacional. “Tener un nuevo trabajo en otro país y estar constantemente en el ojo público lo cambia todo. Extrañé a mi familia y amigos en Colombia, pero fue una oportunidad invaluable”, afirmó Paulina.

A pesar de haber estado alejada de los reflectores, Paulina Vega volvió a ser noticia tras revelar que se convirtió en madre. La exreina compartió el pasado 23 de febrero de 2025 la noticia del nacimiento de su hija, causando sorpresa entre sus seguidores, quienes desconocían detalles sobre su vida sentimental.

El medio ‘La Corona TV’ informó que la modelo había mantenido en estricta privacidad tanto su embarazo como su matrimonio. Este hermetismo despertó curiosidad y especulaciones, ya que Vega no había dado indicios de su relación en redes sociales ni en apariciones públicas.

A través de un mensaje en sus plataformas digitales, Paulina confirmó la llegada de su hija con emotivas palabras: “Estoy muy feliz de compartirles la noticia de que mi esposo y yo tuvimos una hija. Los amo a todos y gracias por su apoyo incondicional ”. Acompañó su mensaje con una imagen en la que se le ve abrazando a su pareja en un entorno natural, sin revelar más detalles sobre su familia.

La noticia provocó una ola de comentarios, algunos celebrando su decisión de mantener su vida privada lejos del escrutinio público, mientras que otros cuestionaban su hermetismo. Rumores sobre su embarazo habían circulado previamente, pero nunca fueron confirmados hasta el nacimiento de la pequeña.

Días después de su sorpresivo anuncio, Paulina Vega volvió a pronunciarse en redes sociales, agradeciendo el cariño y apoyo de sus seguidores. “No tengo palabras para expresar el agradecimiento que siento con ustedes por celebrar conmigo mis momentos más especiales, por las palabras tan bonitas que me dejaron en mi último post, pero sobre todo por su cariño y fidelidad”, expresó.

En su mensaje, también abordó el tema de la privacidad, explicando las razones por las cuales decidió mantener en secreto aspectos tan relevantes de su vida personal. Según la modelo, su intención siempre fue preservar su tranquilidad y la de su familia, evitando la presión mediática y las opiniones externas.

“A lo largo de mi carrera, he aprendido a valorar mi privacidad y a tomar decisiones que me hagan sentir cómoda. Ser una figura pública no significa que deba compartir cada aspecto de mi vida. Para mí, la familia es sagrada y quise vivir este proceso de una manera íntima”, afirmó la exreina.