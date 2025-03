Las redes sociales de Paulina Vega se llenaron de felicitaciones tras su reciente revelación. Sin embargo, muchas personas también se preguntaron por qué decidió mantenerlo en secreto durante tanto tiempo.

Ante esto, la exreina de belleza compartió un breve video en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje en el que, además de agradecer el amor y apoyo recibidos, explicó su visión sobre la privacidad de su embarazo.

¿Por qué Paulina Vega mantuvo en secreto su embarazo?

En su publicación, Vega reflexionó sobre la presión social que existe en el mundo digital y cómo muchas personas sienten la necesidad de compartir cada aspecto de su vida para encajar en las normas de las redes.

“Exponerlo todo parece la norma, por lo que la privacidad se percibe como algo extraño. Para muchos, esto genera una presión constante, especialmente cuando buscan mayor popularidad”, señaló.

No obstante, aclaró que ser una persona privada no significa llevar una vida secreta, sino aprender a valorar y preservar los momentos personales. “No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto. No tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo y de qué manera. La privacidad no es aislamiento ni egoísmo, es selección. Es un acto consciente de elegir qué dejamos entrar y qué dejamos salir”, enfatizó.

“Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿Cómo lograr tener privacidad?

¿Saben algo? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo. Si lo vemos de esa manera, les aseguro que su percepción de vida cambiará y será más fácil para ustedes saber qué compartir o publicar”, comentó la ex Miss Universo.

Vega también hizo un llamado a reconocer y honrar aquellos momentos que tienen valor por sí mismos, sin necesidad de validación externa. “Hay instantes que son especiales simplemente porque existen, y esos son los que debemos aprender a identificar y guardar”.

Para cerrar su mensaje, reafirmó su filosofía de vida basada en el amor propio, recordando que muchas veces se deja de lado en la búsqueda de la aprobación ajena. “Si en algo puedo ayudar con lo que he aprendido y mi experiencia, cuenten con ello”, concluyó con un emotivo mensaje para su comunidad.

