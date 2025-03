El reconocido cantante cubano Rey Ruiz, actual jurado del programa ‘Yo me llamo’, sorprendió al público al revelar detalles íntimos de su vida, especialmente sobre su experiencia como padre de un hijo colombiano.

Durante una entrevista con el programa ‘Lo más viral’, de Caracol Televisión, el intérprete de ‘Cree en el amor’ habló con sinceridad sobre este aspecto de su vida que había causado especulaciones y críticas en el pasado. Ruiz, quien ha sido una de las grandes figuras de la salsa romántica, confesó que durante años fue señalado injustamente como un padre irresponsable, algo que él mismo desmintió con firmeza.

Quién es el hijo colombiano de Rey Ruiz, se llama Samuel

“No me da miedo hablar de esto. Yo tengo un hijo aquí en Colombia y siempre se me tildó de irresponsable, pero es todo lo contrario. Desde que nació y ahora que tiene 20 años, siempre he estado presente como papá y como amigo”, afirmó con orgullo el cubano al hablar de su hijo Samuel Ruiz.

El cantante explicó que estos comentarios no le afectaron personalmente, pero sí causaron una percepción equivocada sobre él. “Muchas veces se me tildó de irresponsable. No es que eso me haya molestado, pero sí dio una visión equivocada de quién soy realmente. Pero nada, me siento orgulloso de lo que soy y de él”, agregó.

Según el medio Dos Orillas, a pesar de que ya tenía conocimiento de la situación, el cantante no cumplió con su compromiso de hacerse cargo de su hijo. Ante esto, la madre del joven, una caleña llamada Luisa Márquez, decidió hacer pública la historia, posiblemente con la intención de captar la atención del nuevo jurado de ‘Yo me llamo’.

Se dice que en 2005 Rey Ruiz viajó de manera discreta a Colombia para someterse a una prueba de ADN, la cual confirmó su paternidad. Sin embargo, en su momento, el artista no dudó en cuestionar la decisión de la caleña de hacer público el caso.

Rey Ruiz también aprovechó la entrevista para hablar de su vida en Cuba, su carrera musical y el impacto que ha tenido en diferentes generaciones. Su participación en ‘Yo me llamo’ ha permitido que nuevas audiencias lo conozcan, pero para muchos sigue siendo un referente de la salsa, con éxitos inolvidables que han marcado la historia del género.

La revelación sobre su hijo colombiano ha provocado múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes han aplaudido su sinceridad y su decisión de hablar abiertamente del tema. Más allá de los rumores y críticas del pasado, el artista reafirma su compromiso con su familia y su legado musical, demostrando que sigue siendo un hombre orgulloso de su historia y de los lazos que ha construido en Colombia.

