El gran salsero Rey Ruiz, uno de los artistas más emblemáticos de la salsa, se presentará el próximo 09 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su esperada gira ‘Siempre contigo’. Este será un evento exclusivo donde el público podrá disfrutar de lo mejor de su repertorio, que abarca más de tres décadas de éxitos, pasión y energía.

Durante este concierto único, Rey Ruiz hará un recorrido por toda su carrera musical interpretando canciones icónicas que han sido parte de la banda sonora de la salsa, como “Mi media mitad”, “No me acostumbro”, “Luna Negra”, y muchos más. Sin duda, será una noche llena de emociones, en la que los asistentes vivirán un espectáculo de primer nivel con sorpresas que lo convertirán en un evento inolvidable para todos los fanáticos del género.

Además, Rey Ruiz se alista para recorrer toda Latinoamérica con su gira musical, cuya primera parada será precisamente en Bogotá. Este evento marca el inicio de un tour que llevará su música y energía por diferentes ciudades de la región.

Cómo será la venta de boletas para el concierto de Rey Ruiz en Bogotá

Los fanáticos de Rey Ruiz en Bogotá podrán asegurar su entrada a este espectacular concierto a partir del 25 de febrero con la preventa exclusiva Movistar. A partir del 27 de febrero, la jornada será general a partir de las 10:00 a.m y estarán disponibles en Tuboleta.com.

El icónico cantante se pegará escapada de ‘Yo me llamo’ para poder cumplir con los conciertos, aunque eso no implica que no aparezca en las galas del ‘reality’, donde se ha ganado el cariño de todos los colombianos por su talento, carisma y el criterio para elegir a los ganadores.

