Muchos televidentes ya saben que Amparo Grisales es la consentida del programa. Sin duda, su carrera y su experiencia en televisión han hecho que miles de personas le tengan respeto y cariño.

(Vea también: Rey Ruiz reveló cómo fue su primer encuentro con Amparo Grisales: “Eso me gustó”)

Sin embargo, eso no quiere decir que los dos hombres (César Escola y Rey Ruíz) no sean consentidos. El cantante cubano publicó una foto con la que mostraría el trato exclusivo que recibe por parte del equipo de ‘Yo me llamo’.

Rey aparece de pie, mientras que tres personas organizan su ropa, su peinado y su equipo de sonido para que salga de la mejor manera al escenario. “Así quien no se siente como ‘el rey del mundo’.

Gracias, excelente mi equipo en ‘Yo me llamo’“.

Varias fanáticas reaccionaron a la foto y comentaron que, en definitiva, era el trato que debía recibir debido al talento que tiene:

“Qué hombre tan especial eres Rey. Me encanta tu estilo y sobre todo lo que demuestras que sabes. Todo un músico y artista”, “mi amor, es que tú sí eres un artista y tienes más del talento que se necesita”.

(Vea también: Rey Ruiz, duro con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’: “Por mí, puedes irte a tomar un café”)

Al parecer, Rey Ruíz se siente muy cómodo en Colombia y está contento de compartir con César Escola y Amparo Grisales, quienes le han abierto las puertas del programa con todo el cariño.

No son los únicos, de hecho, los participantes han resaltado la manera tan bonita en la que el cantante resalta las cualidades y hace, de buena manera, las críticas constructivas.

* Pulzo.com se escribe con Z