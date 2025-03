El regreso de Andrés Altafulla a la televisión ha causado revuelo no solo por su carrera musical, sino también por su reencuentro con Laura González en ‘La casa de los famosos Colombia’, un escenario donde ambos coincidirán nuevamente.

Laura G y Altafulla se reencontraran en ‘La casa de los famosos’

Esta situación ha despertado gran interés, ya que su relación tiene un antecedente en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, el ‘reality’ de Canal RCN en el que ambos participaron en 2017.

Durante su paso por el programa, Altafulla y Laura vivieron un romance que, aunque inicialmente parecía sólido, terminó cuando Laura fue eliminada en la sexta semana de la competencia.

¿Qué pasó con la relación entre Altafulla y Laura G?

A pesar de la eliminación, intentaron continuar su relación fuera del ‘reality’, pero con el tiempo decidieron seguir caminos separados. A pesar de este final, lograron mantener una amistad, algo que ha sorprendido a muchos considerando la intensidad de la relación que compartieron en el programa.

Ahora, en su reencuentro en ‘La casa de los famosos Colombia‘, muchos seguidores del programa se preguntan si el pasado romántico entre ambos se reavivará. Antes de ingresar al ‘reality’, Laura afirmó que está soltera y abierta a conocer a alguien, aunque dejó claro que, por el momento, ninguno de los participantes había captado su atención.

Su declaración ha dejado claro que no está buscando una nueva relación, al menos no de manera inmediata. Por su parte, Andrés Altafulla no ha ocultado su disposición a lo que surja dentro de la casa, tanto en el ámbito competitivo como en el sentimental, pues entra soltero y a la orden.

Al ser consultado sobre sus expectativas, dejó abierta la posibilidad de que pueda surgir una nueva conexión romántica, y si las circunstancias lo permiten, no descartó la posibilidad de revivir su relación con Laura. Este reencuentro ha causado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes estarán atentos a cómo evolucionan las interacciones entre ambos en el ‘reality’.

Con el paso de los días, la dinámica entre Laura y Altafulla podría convertirse en uno de los principales focos de atención de ‘La casa de los famosos Colombia’, alimentando los rumores sobre si el pasado podrá revivir o si, por el contrario, ambos seguirán sus caminos por separado.

El desenlace de esta historia será uno de los grandes atractivos del programa, manteniendo a la audiencia expectante ante lo que podría ser un nuevo capítulo en la relación entre estos dos ex-participantes de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

