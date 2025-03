El ambiente en ‘La casa de los famosos‘ se tornó tenso luego de una fuerte discusión entre Laura y Karina, dos de las participantes del ‘reality’, debido a un conflicto relacionado con un hombre llamado Hugo.

Todo comenzó cuando Laura confrontó a Karina y la acusó de haberse entrometido en su relación de compromiso con él. La discusión rápidamente escaló cuando Karina intentó defenderse, asegurando que nunca tuvo nada con Hugo y que solo eran amigos.

Karina García aceptó que tuvo una relación con el ex de Laura

Karina explicó que, en efecto, había coincidido con Hugo en un viaje a Río de Janeiro, pero que no fue un encuentro planeado entre ellos dos. Según su versión, ella estaba en esa ciudad con su hija y unas amigas, y Hugo las hospedó en la casa donde vivía con Laura.

Sin embargo, insistió en que no había sucedido nada romántico entre ellos. A pesar de su explicación, Laura no creyó en sus palabras y el enfrentamiento quedó en un punto muerto, con ambas dejando clara su postura y sin llegar a ningún acuerdo.

Karina es una amiga del alma, esta muy bien de amigos ella hahaha, me encanta que sea también inteligente y no sea del tipo de mujer que mantiene hombres. pic.twitter.com/eZ8Eug7eid — 🐝 (@soysebastiang_) March 29, 2025

Más tarde, Karina tuvo una conversación con Yina, en la que reveló más detalles sobre la historia. En esta charla privada, admitió que sí tuvo una relación con Hugo en el pasado, pero dejó claro que esto ocurrió cuando ambos eran solteros y no durante el viaje a Río de Janeiro.

Según Karina, en ese momento Hugo ya le había manifestado que su relación con Laura no estaba funcionando y que incluso habían terminado. Por esa razón, no le pareció extraño visitarlo en Brasil, pero afirmó nuevamente que, en esa ocasión, solo fueron amigos y no pasó nada entre ellos.

Apareció supuesto Hugo, ex de Laura y “amigo” de Karina García, de ‘La casa de los famosos’

El drama no quedó ahí, pues horas después de estas declaraciones, comenzó a circular en redes sociales un video en el que el presunto Hugo hablaba sobre la situación. En el clip, él se dirigió a la audiencia y aclaró que su relación con Laura no terminó de mala manera ni debido a una infidelidad. En sus palabras, explicó:

“Simplemente decirles que la relación no terminó de malas maneras, no terminó por otra relación concreta. Como todas las relaciones, terminan porque en ocasiones el amor se apaga. Las circunstancias de la vida nos llevaron a tomar esta decisión. Sentimos que era el momento para hacerlo antes de llegar a hacernos daño de alguna manera o que las diferencias que habíamos tenido nos llevaran a cometer errores o faltarnos el respeto de una manera grave. Este es el mejor símbolo de madurez que pudimos realizar. A veces, estas decisiones son para evolucionar y transformar. Tengo mucho respeto por Laura, es una mujer maravillosa, increíble, y no tengo palabras para describir lo hermosa mujer que es. No he conocido mejor mujer que Laura y estoy eternamente agradecido con Dios por permitir lo que vivimos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por notifamosos (@notifamosoos)

Estas declaraciones pusieron en duda la versión de Laura, pues aunque el supuesto Hugo no confirmó que había tenido algo con Karina durante su relación, tampoco negó que la historia fuera más compleja de lo que se había dicho inicialmente.

El escándalo no tardó en causar todo tipo de comentarios dentro y fuera del ‘reality’, avivando aún más la controversia. Con la tensión en aumento, queda por ver si Laura y Karina podrán aclarar sus diferencias o si esta enemistad marcará el rumbo del juego en ‘La casa de los famosos’.

