Karina García no pudo celebrar su triunfo como líder indiscutible de la semana en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a la inesperada llegada de Laura González, con quien tuvo un desencuentro en el pasado.

Karina García no aguantó y lloró por lo que pasa en ‘La casa de los famosos’

La presencia de González en la casa causó tensión inmediata, desencadenando un enfrentamiento entre ambas. Desde el primer instante, Karina percibió una actitud hostil por parte de su nueva compañera. “Yo vi que ella llegó y me miró como feito, ¿por qué? O sea, sí sé quién eres, pero ¿por qué me miraste feo?”, expresó García a la Toxi Costeña, evidenciando su incomodidad con la situación.

Laura González arremetió contra Karina García

Lo que parecía un simple malentendido pronto se convirtió en una discusión abierta entre las dos. Laura González confrontó a Karina con un reclamo directo: “Es que yo ya te conozco. Tienes fotos en mi apartamento en Río de Janeiro y ¿no te acuerdas de mí? ¿No sabías qué era mi casa?”, insinuando que García había tenido un vínculo con su expareja, Hugo, reconocido cirujano plástico colombiano.

Ante las acusaciones, Karina se defendió con firmeza, asegurando que no tenía responsabilidad en los problemas sentimentales de González.

“Si son problemas con tu ex, no tienes por qué traerlos aquí. Te voy a decir una cosa, yo estaba con miles de amigas”, respondió la creadora de contenido, negando cualquier implicación en la relación de la modelo con el hombre llaamado Hugo.

El conflicto dejó a Karina visiblemente afectada. Minutos después, se reunió con sus amigas Yina Calderón, ‘la Toxi Costeña’ y Emiro en la habitación del líder para desahogarse y expresar su frustración.

Entre lágrimas, reiteró que no había interferido en la relación de nadie. “Yo sé que yo soy así. Que tengo fama de lo que pueda, niñas, pero yo no le he quitado el marido a nadie. Van a decir que estoy llorando por estrategia”, comentó con evidente angustia.

En medio de su desahogo, Karina reflexionó sobre su relación con otras mujeres dentro del ‘reality’. Explicó que, a lo largo de su vida, ha intentado actuar con sororidad y apoyar a sus compañeras, pero que, en repetidas ocasiones, ha terminado siendo señalada. “Yo con todas las mujeres trato de ayudarlas, de que se vean bonitas, de empoderarlas, y siempre me terminan tirando por una u otra razón”, lamentó.

Además, recordó otros conflictos en los que se ha visto envuelta dentro del programa, mencionando su disputa con Yana Karpova. “La otra, cómo va a venir a inventar que yo la mordí, que le di una patada, solamente por joderme. Y esta cómo va a venir a hacerme quedar como una moza delante de toda Colombia”, exclamó con impotencia.

Karina también señaló que su vida ha estado marcada por constantes enfrentamientos con mujeres, a pesar de que nunca ha tenido la intención de generar conflictos. “Yo no me meto con hombres comprometidos y toda mi vida me ha pasado esto ¿Sí me entienden? O sea, es muy difícil. Yo como una boba mandándola para fuego, sin saber que me la iba a montar. Me la tienen montada”, manifestó en tono de decepción.

Para finalizar, la modelo aseguró que no deseaba que sus compañeros la vieran llorar, pues no quería que se interpretara como una estrategia para ganar simpatía dentro del ‘reality’. A pesar de la controversia, Karina recibió un fuerte respaldo en redes sociales, donde cientos de usuarios salieron en su defensa. Muchos espectadores señalaron que el Canal RCN ha propiciado un ambiente hostil para la ‘influencer’ dentro del programa, lo que ha intensificado los conflictos en los que se ha visto involucrada.

El incidente con Laura González ha puesto nuevamente en el centro del debate la dinámica dentro de ‘La casa de los famosos’, donde las tensiones, los enfrentamientos y las estrategias de juego siguen marcando el rumbo de la competencia. Mientras tanto, Karina García enfrenta el reto de mantener su liderazgo y continuar en la competencia, a pesar de las controversias que la rodean.

