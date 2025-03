A lo largo de su vida, Carolina Gómez ha enfrentado diversas críticas sobre su apariencia. En la actualidad, una de las más relacionada es sobre su cambio de ‘look’.

“Muchas personas me dijeron: ‘Se volvió macho’ solo por hacerme un corte de pelo más corto. Me dieron mucho palo. Esas críticas no solo fueron hirientes, sino también reduccionistas, ya que tratan de vincular la feminidad a una característica tan superficial como el largo del cabello”, dijo Gómez en ‘Día a día’.

Sin embargo, ella sabía que esas opiniones no definían su feminidad, ni la de ninguna otra mujer. “La feminidad no debe ser reducida a estereotipos externos, sino entendida de una forma más profunda y personal. La feminidad va más allá de los estereotipos La gente suele criticar todo lo que no entiende, todo lo que se sale de la norma o lo que les parece diferente”, indicó la exreina.

En este sentido, para Gómez, la feminidad no se debe medir por el largo del cabello ni por las normas preestablecidas sobre la apariencia femenina. “La feminidad no está ligada únicamente al aspecto físico, como tener el cabello largo, vestir de cierta manera o seguir un estereotipo socialmente aceptado de lo que “se supone” que una mujer debe ser”.

A menudo, los comentarios sobre la apariencia de las personas no son más que una forma de descalificación y juzgamiento o una necesidad de imponer un juicio personal. Como dice el viejo dicho: “si no tienes nada bueno que decir, lo mejor es no decir nada”. El respeto hacia los demás comienza en no imponer nuestras ideas o gustos personales sobre la vida de los demás.

Carolina Gómez puso a un director de cine de EE.UU. en su sitio

Gómez compartió una anécdota en el matutino de Caracol Televisión sobre cómo se hizo respetar por un director en Estados Unidos.

“Durante una filmación, un director hizo un comentario inapropiado hacia mí frente a todos mis compañeros. Después de grabar la escena, en lugar de ignorarlo, lo miré fijamente, me acerqué y le dejé claro que no aceptaría ese tipo de comportamiento nuevamente frente a todos.”

El director, sorprendido, se disculpó y reconoció su error y dijo que ese día había recibido una difícil noticia. Desde entonces, ambos mantienen una relación profesional basada en el respeto mutuo y son buenos amigos.

Esta experiencia le enseñó que es fundamental defender nuestros límites, no permitir que nadie nos falte el respeto y que, a veces, la mejor manera de hacerse escuchar es con calma y firmeza. “Si yo me hubiera quedado callada, el problema que se hubiera agrandado solo por no ponernos en los zapatos de los demás”.

¿Cuántos años tiene Thomas, el hijo de Carolina Gómez?

​Tomás Hoyos Gómez, hijo de la actriz y exreina de belleza colombiana Carolina Gómez, nació en 1997, fruto de su relación con Nicolás Hoyos. Actualmente, en marzo de 2025, Tomás cumplió 28 años.

A diferencia de su madre, ha optado por mantener un perfil bajo, alejado de los reflectores. Es profesional en Diseño de Interiores y reside en Estados Unidos. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 13.000 seguidores, comparte su pasión por el arte, la fotografía y sus viajes alrededor del mundo.

¿Cuál es la pareja actual de Carolina Gómez?

En cuanto a la vida sentimental de Carolina Gómez, en mayo de 2023, durante una entrevista con Pilar Castaño, la actriz reveló que estaba en una relación con Alex García, un productor mexicano con quien había coincidido anteriormente en la realización de una película.

Gómez expresó su felicidad en esta nueva etapa, describiendo su relación como un amor maduro y satisfactorio. Sin embargo, no hay información pública actualizada sobre el estado de su relación más allá de esa fecha.​

