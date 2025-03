Altafulla ha incursionado en el mundo de la televisión, donde su presencia y su música han dejado una huella importante. En 2017, participó como invitado en la novena temporada de ‘Acapulco Shore’, un programa que captó la atención de los participantes gracias a su personalidad extrovertida y su propuesta musical.

(Vea también: Yina Calderón, radical en ‘La casa de los famosos’, cortó con Karina García; la dejó fría)

Esta experiencia en la televisión no solo le permitió ganar visibilidad, sino también establecer conexiones con otros jóvenes de la escena del entretenimiento y la música. Más tarde, el barranquillero también estuvo en el ‘reality’ ‘Protagonistas de nuestra tele’ de Canal RCN, una experiencia que le permitió crecer tanto personal como profesionalmente.

Hoy en día, Altafulla se enfrenta a un nuevo desafío de ingresar para ser parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘.

¿Quién es la novia de Altafulla?

Altafulla no tiene novia hace 8 meses, entra soltero a ‘La casa de los famosos’.

Durante su ‘casting’, Altafulla dejó claro su carácter y su autenticidad: “Yo soy un pelado barranquillero, todo el sabor de la costa aquí. Tengo 32 años, no tengo novia, me dejaron hace seis meses. Soy genuino, extrovertido, carismático, emprendedor y echado pa’ lante. Llevo más de 15 años entregado a la música, hago música urbana, pero me inicié con vallenato, salsa, merengue y caí aquí”, expresó hace dos meses, mostrando su versatilidad artística y su determinación en la industria musical.

El artista también confesó que lo que más le intriga de ‘La casa de los famosos’ es la convivencia con sus nuevos compañeros, las sorpresas que se presentarán y las experiencias que vivirá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Lee También

En su ‘casting’, no dudó en hablar de su atracción hacia las mujeres, describiéndose como un “león” en busca de su presa, dejando claro su carácter de “cazador”.

En cuanto a lo que no toleraría de los participantes, Altafulla fue rotundo: “No soporto a la gente mentirosa, hipócrita ni desleal”, revelando su naturaleza competitiva y su firme postura sobre la honestidad y la lealtad. Con estos valores y su energía característica, Altafulla promete ser un personaje a seguir en esta nueva edición del ‘reality’.

* Pulzo.com se escribe con Z