Este domingo 16 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada de eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia’, programa de entretenimiento del Canal RCN. La tensión se apoderó de los participantes desde las primeras horas del día y un agarrón entre Karina García y Melissa Gate desató el caos.

(Lea también: Altercado entre ‘La Liendra’ y Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’; se encararon duro)

En el tradicional ‘brunch’, Melissa tildó a Karina de “perr* hocicona” y, aunque la modelo paisa le discutió con ferocidad, a los pocos minutos se quebró frente a sus amigas por las duras palabras que le dijo la otra participante.

Aca podemos ver ella como se quedó con el “Perra Hocicona” y empieza hacerse la víctima y a tergiversar las cosas.#LaCasaDelLosFamosoCol pic.twitter.com/2KsDgOBDVu — Nayeli (@NayeliGavidez) March 16, 2025

En el salón de maquillaje, Karina se mostró afectada por los insultos de Melissa: “Se los juro por mis hijos que yo traté de ser fuerte, pero esa pelada diciéndome perr* hocicona. ¿Qué es esto?”.

Al enterarse de lo ocurrido, Yina Calderón le preguntó a Karina sobre quién le había dicho tal frase, a lo que la modelo confirmó: “Melissa”.

Yina, fiel a su estilo explosivo y frentero, se giró para salir rápidamente del salón e ir a enfrentar a Melissa por insultar a Karina, pero la ‘Toxicosteña’ y hasta la modelo paisa corrieron a detenerla para evitar que el problema se agrandara.

Como no pudo salir a reclamarle a Melissa, Yina expresó su rabia por la actitud de la participante, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos en el programa: “¿Por qué le dice perr* hocicona? ¿Ella cree que los hijos no están viendo esto?”.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Karina García en el ‘brunch’?

Melissa le reclamó a Karina porque debido a sus palabras ha tenido problemas con algunos participantes del ‘reality’: “Te vas y le cuentas algo a tus amigas y lo cuentas a tu manera y a tu estilo, siempre victimizándote. Después llegan tus amigas y me caen por los chismes que tú has creado, entonces me pareces súper falsa y doble cara”.

Karina negó que por sus declaraciones algunas personas tengas conflictos con Melissa: “Mentirosa, a mí me respetas, no soy falsa, no soy doble cara, es más, siempre trato de evitar los problemas, y usted lo sabe. Yo no soy ninguna doble cara, las dos situaciones que han pasado fue porque tú te las buscaste. A mí me respeta que usted es mamá”.

Asi fue que Melissa le dijo “perra Hocicona”

Pa que se mete con ella si no va aguantar, ella ayer le dijo a yana

Está perra hpta también me va atacar”

Pero cuando le dicen a ella se hace la víctima. #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/XTZoNU1CTV — Nayeli (@NayeliGavidez) March 16, 2025

Melissa, lejos de finalizar la pelea, empezó a usar términos como hocico para referirse a la boca de Karina: “Por tu culpa, tuve dos encontrones con Yina, por tu boca, tu hocico”.

Inmediatamente, Karina le pidió respeto: “Hocico tienen los perros, yo tengo boca, a mí me respetas, yo soy un ser humano”, a lo que Melissa respondió haciendo referencia a la icónica frase de una escena de la película ‘Chicas pesadas’: “Perdón por decirte perr* hocicona. No eres tan leal ni tan fiel, eres un ser humano”.

* Pulzo.com se escribe con Z