El ‘reality’ del Canal RCN sigue dando de qué hablar, y esta vez el foco está en el explosivo enfrentamiento entre Melissa Gate y Karina García durante el tradicional ‘brunch’ de los nominados.

(Vea también: ¿Trampa en ‘La casa de los famosos’? Apuntan a “gato encerrado” en imagen de ‘Toxi costeña’)

Lo que parecía ser un momento de reflexión y diálogo entre los participantes escaló rápidamente a un cruce de acusaciones que obligó a ‘el Jefe’, la autoridad máxima del programa, a intervenir para calmar los ánimos y exigir respeto.

Todo comenzó cuando Melissa, conocida por su estilo directo y sin filtros, lanzó un comentario sobre la actitud de Karina, cuestionando su autenticidad. “Tú tienes doble cara, aquí adentro dices una cosa y afuera otra”, dijo Gate, encendiendo la mecha de la discusión.

Karina, por su parte, no se quedó callada y respondió con vehemencia.

—Chismosa no soy. Sé la clase de mujer que soy, entonces respete. ¿Ya soltó a Yina y me quiere coger a mí?— afirmó García.

—Por tu culpa tuve dos encontrones con tu amiga Yina. Porque tu boca y tu hocico, que no sabes controlar…— respondió Melissa Gate.

—Hocico, tienen los perros. Yo tengo boca. A mí me respeta. Yo soy una mujer con una boca muy linda gracias a Dios. A mí me respeta porque yo no soy un animal. Me respeta a las buenas o a las malas— replicó Karina.

Acá, el video de lo sucedido (minuto 27:22):

Les dejo el brunch COMPLETO, juzguen lo que quieran pero TODO mi apoyo lo tiene Melissa🖤🐍 La chismoza que se vaya a llorar a la lloreria que no le gusta que le digan sus 4 verdades… #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosoCol2 #LaCasaDelLosFamosoCol pic.twitter.com/ZpcPgZwb3U — Louuuu💅🏻 (@tellmelou) March 16, 2025

Las palabras subieron de tono rápidamente, con ambas intercambiando reproches sobre traiciones pasadas y alianzas dentro de la casa. Melissa acusó a Karina de hablar a sus espaldas con otros participantes, mientras que García replicó señalándola por no haberla defendido en una nominación reciente.

El intercambio llegó a tal punto que los demás presentes intentaron mediar sin éxito, y el ambiente se tornó caótico.

—Perdón por decirte per… hocicona. No es tu culpa tener un hocico tan grande— aseguró Gate.

—¿Per… hocicona?, ¿usted me está diciendo per…? A mí me respeta. Yo soy una mujer, no soy ninguna per...— respondió en tono airado Karina.

—Evidentemente no, no eres ni tan leal ni tan fiel, eres un ser humano, querida— concluyó Melissa.

‘La Liendra’ tomó la palabra y quiso calmar los ánimos, pero el ambiente se tornó tenso por la discusión entre ambas creadores de contenido. De hecho, Melissa Gate quiso excusarse diciendo que todo había sido un “chiste”, pero hasta ‘el jefe’ tuvo que intervenir.

“¡Famosos, silencio! Vamos a terminar este ‘brunch’ con respeto, ¿está claro?… ¿Está claro?”, dijo ‘el Jefe’ en tono serio. En ese momento, los seis nominados contestaron que sí y la dinámica pudo continuar.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z