Los habitantes de ‘La casa de los famosos’ no están pasando una buena semana, debido a que la nueva dinámica los está obligando a que tanto los premios como los castigos sean dobles, y así mismo, los puntos de nominación.

Ya se conocen los nombres de los famosos que están en placa y que el público tendrá que apoyar para que permanezcan en competencia. Sin embargo, hay un poder del líder de la semana que el ‘Flaco’ Solórzano podrá sacar debajo de la manga y es que tiene la posibilidad de salvar a alguien de eliminación.

¿Trampa en ‘La casa de los famosos’?

El actor no puede comentar con nadie su decisión hasta que los presentadores le pregunten en el momento adecuado, pero parece que la información ya se corrió dentro de la casa y un grupo de hombres habría revelado la decisión antes de tiempo.

‘El Negro’ Salas estaba reunido con ‘la Liendra’, José y Camilo, así que aprovechó el momento para comentar que ‘el Flaco’ Solórzano podría inclinar su balanza y salvar a uno de su grupo, es decir, el propio Camilo, ya que le había mandado una frase contundente.

El Negro Salas revela que el Flaco Solorzano va a salvar a Camilo ya lo hablaron, algo que sabe José y lo calla para que no lo anulen… Pero como raro la producción de @CanalRCN se harán los ciegos por qué es su grupo favorito 😒😒#LaCasaDelLosFamosoCol2#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/gsZoNTQoa4 — Andrés Dianabolic (@OriGamesYT) March 13, 2025

José, queriendo saber más, preguntó qué había dicho exactamente, pero teniendo en cuenta que hablar de dichos temas está prohibido por las reglas del juego, ‘la Liendra’ tuvo que hacerle señas y no permitir que siguieran hablando.

Sin embargo, los televidentes, que están viendo todo el tiempo lo que pasa en la aplicación, se percataron del momento y compartieron el video en redes sociales, alegando que RCN, probablemente, se estaba haciendo el ciego con dichas declaraciones.

“El ‘Negro’ Salas revela que ‘el Flaco’ Solórzano va a salvar a Camilo, ya lo hablaron, algo que sabe José y lo calla para que no lo anulen. Pero como raro, la producción de RCN se harán los ciegos, por qué es su grupo favorito”, “¿hasta cuando vamos a permitir esto? No es justo con el televidente, pues si los van a a favorecer siempre, entonces repartan el premio y se los dan a ellos, ya cansa tener que escuchar eso y ustedes no hacer nada”, afirmaron usuarios en Internet.

