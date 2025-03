Laura González, más conocida como ‘Laura G’, fue reconocida en televisión por ser una de las exconcursantes que participó en ‘Protagonista de novela’ en el año 2017. La modelo ha dado declaraciones a medios de comunicación con prueba en mano cómo Karina García, actual participante de ‘La casa de los famosos’, se metió en su relación marital cuando ella estaba viviendo en Dubái.

En entrevista para la emisora ‘Mix’, González indicó que la misma Karina le escribió a su entonces esposo, cuando él le pidió la mano y ella publicó las fotos en sus redes sociales. “Yo publiqué la pedida de mano, felices los dos, yo ya estaba viviendo con él en Dubái y ella le escribe: ¿cuándo te hago la despedida de soltero?, ¿te enamoraste? Y yo estaba al lado de él”.

“Yo iría principalmente porque ella y yo nunca nos hemos visto de frente. Mi objetivo principal es ella, que deje de estar diciendo que ella no se mete en matrimonios, porque sí lo hizo y sí lo ha hecho. No salgas a decirle a todo Colombia lo que no eres”.

