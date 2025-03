‘La casa de los famosos’ vive momentos intensos, pero sus concursantes no están exentos de las controversias por fuera de las cámaras. Así quedó demostrado con un relato en el que quedó involucrada Karin García.

¿Cuál famosa señaló a Karina García porque se canceló su matrimonio?

Laura González, que se convirtió en una figura de la televisión en el programa ‘Protagonistas de nuestra tele’ en 2017, indicó que Karina García tuvo una incidencia directa en la cancelación de su matrimonio.

“Mi relación se quebró por una persona que en este momento está en la casa de los famosos”, indicó en primera instancia en conversación con RCN Radio..

‘Laura G’, como también es conocida, explicó que la actual participante de ‘La casa de los famosos’ publicó unas fotos en el apartamento en el que vivía con su novio en Río de Janeiro (Brasil) cuando ella tuvo un viaje de negocios en enero de 2023, lo que en su momento provocó la ruptura, según contó.

Lo cierto es que González volvió a su relación sentimental y hasta se comprometió para la boda, momento en el que García reapareció con un mensaje para su novio que desembocó en un problema irreparable.

“Ella le escribió: ‘Cuándo te hago la despedida de soltero’. Y la conversación la vi yo porque fue un compromiso que publiqué en mis redes sociales”, relató la exconcursante de ‘Protagonistas de nuestra tele’.

González advirtió que nunca volvió al apartamento en el que Karina publicó las fotos, las cuales reconoció que abrieron una herida que con el tiempo complicó la relación que llevaba antes varios años.

“Volvimos a vivir un año, pero uno como mujer queda muy lastimado, eso no se sana”, resaltó, al tiempo que reconoció que nunca ha tenido ningún encuentro con la modelo antioqueña.

Lo llamativo es que ‘Laura G’ afirmó que se animaría a la convivencia en ‘La casa de los famosos’ para confrontar a García, sobre quien indicó que quedó en una situación ineludible.

“Como va a negar algo donde hay fotos, donde hay todo. Es imposible que niegue algo así, es ilógico y ella sabe perfectamente que es mi expareja, ella sabe perfectamente por qué se metió ahí”, aseveró.

Incluso, la figura de la televisión remarcó que su entonces novio, con quien mantiene una amistad, confesó que Karina no solo fue a tomarse fotos en el apartamento durante su relación sentimental, encaminada al matrimonio.

“Él siempre me dijo que no, pero ya después me dijo que las invitó. Iba con más amigas. La casa era amplia, cabían muchos”, relató González sobre la presencia de García en las postales que abrieron la polémica y posterior ruptura.

A pesar de eso, finalizó la conversación para aclarar sus sentimientos hacia la concursante de ‘La casa de los famosos’, una de las más controversiales en la actualidad.

“Rencor no, pero a veces las mujeres no saben el daño que le causan a otras mujeres al meterse en una relación, el daños psicológico, las secuelas que deja, o sea, es un dolor que no es fácil de sanar”, sentenció.

¿Quién es Laura González, de ‘Protagonistas de novela’?

Laura González Díaz, conocida como ‘Laura G’, fue una participante del programa ‘Protagonistas de nuestra tele’ (más conocido como ‘Protagonistas de novela’), de Canal RCN, en su edición de 2017.

Se dio a conocer al público colombiano a través de su participación en el mencionado concurso, que le abrió paso en su momento para ser figura de la televisión y, luego, en el modelaje.

Recientemente se informó sobre un problema de salud que afectó su córnea, causado por el uso de un producto para el crecimiento de pestañas. Esta situación causó preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es Karina García, de ‘La casa de los famosos’?

Karina García es una figura pública colombiana que ha ganado notoriedad por su participación en el programa ‘La casa de los famosos’ en Colombia, que en Canal RCN llegó a su segunda temporada.

La antioqueña es modelo e ‘influenciadora’, pues cuenta con una considerable presencia en redes sociales, con más de dos millones de seguidores en su espacio personal de Instagram.

Su participación en el ‘reality’ ha provocado diversas situaciones que han llamado la atención del público, ha utilizado el formato para dar detalles de su vida personal y profesional, como lo fueron detalles de su difícil infancia y las adversidades que a tenido que sobrellevar.

