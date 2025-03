Desde su aparición en ‘La casa de los famosos Colombia’, Karina García ha sido una figura central dentro del ‘reality show’, causando múltiples titulares por su comportamiento y declaraciones.

La vida personal de Karina también ha sido un tema de conversación, especialmente por su relación con su hija, Isabella Vargas. La joven ha sido un activo participante en discusiones en línea acerca de la permanencia de su madre en el ‘show’. Recientemente, en una entrevista para el programa ‘Buen Día, Colombia’, Isabella explicó las razones por las cuales decidió no vivir en Colombia con su madre:

“Un día normal le dije a mi mamá que quería irme uno o dos meses a visitar a mi abuela en Estados Unidos y a aprender inglés. Me vine en marzo y, entre el estudio y el trabajo, decidí quedarme“. A pesar de la distancia, se percibe un fuerte apoyo mutuo entre madre e hija.

Isabella destacó que aunque fue una decisión difícil, su madre la ha respaldado completamente: “Para ella fue superduro y para mí también, pero me dejó volar y cumplir mis sueños”, compartió Isabella.

Además, la joven mostró su entusiasmo por la participación de su madre en el ‘reality’: “Cuando me lo contó, fue un ‘shock’, no creí que fuera a pasar, pero me puse muy feliz”.

Esta dinámica familiar muestra otra cara de Karina García, presentándola como una madre que, aunque enfrenta retos en la convivencia dentro del programa, también enfrenta los desafíos de la maternidad a distancia.

