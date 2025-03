La reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’, ‘Yaya’ Muñoz, contó que está viviendo una pesadilla por cuenta de las amenazas que está recibiendo por parte de personas que se tomaron muy en serio el juego.

La modelo y presentadora salió del programa el pasado domingo 2 de marzo, luego de una eliminación, de la que salió con un porcentaje de votación de 12,57 % .

‘Yaya’ Muñoz exparticipante de ‘La casa de los famosos’ recibe amenazas

En una entrevista que concedió al programa ‘Los impresentables’, de la emisora Los 40, la modelo ibaguereña dijo: “Las amenazas que han tenido mi familia y mi hermana, es lo peor que he leído en esta última semana”.

Luego, expresó: “Un ‘reality’ genera tanto amores como odios, y eso es normal, pero cuando involucran a mi familia, la situación se vuelve más complicada. Mi hermana recibió amenazas; me decían: ‘sabemos dónde vives’, ‘sabemos dónde viven tus padres en Ibagué’, incluso con direcciones exactas. Es difícil porque ese tipo de mensajes te dejan con un miedo constante”.

Después, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, indicó: “Esta es la hora que no sé que hice para que me amenazaran a mí y a mi familia. Lo que si te puedo decir, es que si el país se uniera de esta forma como me sacaron, este país sería otro”.

Para Muñoz, sí hubo complot para sacarla y muchos ‘teams’ de varios de sus compañeros se unieron para eliminarla ya sea por especulaciones y percepciones que se tuvieron de la participante durante su estadia en el polémico programa.

¿Quién es ‘Yaya’ de ‘La casa de los famosos’? Dahian Muñoz, más conocida como ‘Yaya’ Muñoz, es una periodista y presentadora de 31 años que se distingue por su personalidad audaz y sin rodeos. Apasionada por el ejercicio, los viajes y la diversión, vive bajo el lema: “Es mejor pedir perdón que permiso”, una frase que refleja su actitud intrépida ante la vida. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn) Su trayectoria ha estado marcada por cambios inesperados, desde sus inicios como nadadora hasta su participación en certámenes de belleza, demostrando que los sueños pueden transformarse en caminos inesperados.

