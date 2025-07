Durante la edición de la mañana de Noticias Caracol, de este jueves 31 de julio, se hizo la despedida en vivo de Carlos Cataño Iguarán, que anunció que dejaría el informativo para pensionarse.

En el mismo espacio, Daniela Pachón, presentadora del informativo, también anunció que el camarógrafo Julio Torreglosa, que hizo dupla con Cataño Iguarán por más de tres décadas, también se retiraría para disfrutar de su jubilación.

“Son 35 años navegando juntos y aquí se los dejo. Es la voz silenciosa, pero la que lleva la reportería, la narración audiovisual desde atrás de cámaras“, dijo el periodista para presentar a su compañero.

Torreglosa soltó su cámara para ponerse delante de ella y agradecer al canal y a sus compañeros por el apoyo que le dieron durante los años que estuvo al servicio de la empresa.

“Ha sido muy grato, más de 43 años al servicio del periodismo. He aprendido mucho al lado de este hombre [Cataño Iguarán], he andado con él más de 38 años y hemos compaginado los mejores momentos, cosas buenas que tiene este país. He narrado, a través de mi cámara, lo que él narra en su escrito y he aprendido mucho de este maestro”, dijo el camarógrafo cartagenero.