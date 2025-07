Durante varios años, Daniela Castelblanco fue una de las caras más queridas del informativo Noticias Caracol, donde hizo parte del equipo de entretenimiento en la sección ‘Show Caracol‘.

Su presencia en pantalla era habitual durante las noches de fines de semana, y rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su carisma, profesionalismo y belleza. Su manera natural de conectar con los televidentes la convirtió en una figura destacada dentro del canal, y muchos aún la recuerdan con afecto.

Sin embargo, su salida del noticiero tomó por sorpresa a muchos. En una de las emisiones del programa, Castelblanco se despidió al aire visiblemente conmovida, con la voz entrecortada.

En ese emotivo momento, agradeció a sus jefes por la confianza que le brindaron a lo largo de su trayectoria y, sobre todo, a los televidentes que la acompañaron noche tras noche. “Esta siempre será mi casa”, expresó en medio de su despedida, dejando claro el cariño que siente por el equipo y la audiencia que la vio crecer profesionalmente.

Después de su salida del canal, Daniela optó por mantener un bajo perfil en redes sociales. Aunque nunca desapareció del todo, sus publicaciones se volvieron más esporádicas y reservadas. Siempre ha procurado mantener los aspectos más personales de su vida lejos del ojo público, y por eso, su más reciente anuncio tomó a muchos por sorpresa.

Hace pocos días, la periodista y presentadora compartió una noticia que conmovió a sus seguidores: está esperando un bebé. La revelación la hizo a través de sus redes sociales con un video lleno de ternura, en el que mostró imágenes de sus ecografías, así como el momento en que le compartió la noticia a su familia y a su esposo. “Amor a primer latido”, escribió Daniela junto al emotivo material audiovisual, dejando ver lo especial que ha sido esta nueva etapa en su vida.

Aunque no dio muchos detalles sobre el tiempo de gestación ni sobre el sexo del bebé, lo cierto es que la noticia generó cientos de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, colegas y amigos del medio. Muchos destacaron lo reservada que fue con su embarazo hasta el momento de la revelación, algo que va muy en línea con su estilo de vida desde que dejó la televisión.

¿Por qué renunció Daniela Castelblanco de Noticias Caracol?

En cuanto a los motivos de su salida de Noticias Caracol, se conoció que Daniela Castelblanco tomó la decisión de renunciar con el objetivo de emprender nuevos proyectos personales y profesionales fuera de Colombia.

Según versiones cercanas, se habría trasladado junto a su mamá para explorar nuevas oportunidades en otras cadenas televisivas internacionales, aunque no necesariamente en roles de presentación, sino en áreas que no están directamente relacionadas con la pantalla. A pesar de esto, no ha querido compartir muchos detalles sobre sus planes, reafirmando su intención de mantener su vida privada alejada de la exposición mediática.

Daniela Castelblanco vive ahora una etapa muy especial y transformadora. Su embarazo marca un nuevo capítulo en su vida personal, junto a su esposo, mientras sigue construyendo su camino profesional de forma más reservada.

Aunque su rostro ya no aparece cada noche en la televisión colombiana, su nombre sigue siendo recordado con cariño por los seguidores que la vieron brillar en ‘Show Caracol‘ y que hoy celebran con ella esta dulce espera.

