La situación del periodista Fredy Calvache, quien era corresponsal de Noticias Caracol en el Cauca, no es la mejor, pues vive un complicado estado de salud debido a un agresivo cáncer que en este momento ya está en su fase terminal.

Sin embargo, más allá de esta lamentable situación, el periodista no se deja vencer, pues pese a que el panorama es complicado, celebra los momentos importantes junto a su familia.

De hecho, en un video compartido en las redes sociales se ve al periodista celebrando el cumpleaños 17 de su hijo, mostrándose feliz e incluso en un momento poniéndose a llorar.

Este es el emotivo video del comunicador:

Bendita! Dios y la familia siempre primero . Fredy Calvache reconocido periodista del #Nariño @NoticiasCaracol conmovido en lágrimas con su dificultades de salud, celebra los 17 años de edad de su hijo . 🙏🤗 pic.twitter.com/rtJR0MBaCf — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) July 26, 2025

Dicho video cuenta con cientos de comentarios de personas que le piden a Dios por su salud, por más de que el pronóstico no es el más alentador.

Qué tiene Fredy Calvache

Fredy Calvache, ex corresponsal de Noticias Caracol en el departamento del Cauca, padece un cáncer gástrico en estado avanzado, diagnosticado como terminal. Según información compartida por el propio periodista en sus redes sociales en abril de 2025, los médicos le indicaron que el tratamiento tiene como objetivo controlar el tumor en su estómago para mejorar su calidad de vida, pero no tiene carácter curativo, ya que la enfermedad “prácticamente no tiene cura”.

🙏Periodista del Cauca, corresponsal de Caracol Noticias y su batalla contra dura enfermedad El reconocido periodista Fredy Calvache, rostro querido de Noticias Caracol, abrió su corazón al país y compartió la más dura de sus noticias: tras más de un año librando una intensa… pic.twitter.com/ImzvgkLoX2 — TSM Noticias (@tsmnoticias) July 17, 2025

Recientemente, Calvache fue hospitalizado en Suiza, donde reside tras haber solicitado asilo en 2023 debido a amenazas recibidas por su labor periodística. Fue internado por una obstrucción intestinal, una complicación derivada de su tratamiento contra el cáncer, que requirió una intervención quirúrgica.

A pesar de la gravedad de su estado, el periodista ha compartido mensajes de esperanza y gratitud, destacando la atención médica recibida en Suiza y pidiendo oraciones a sus seguidores.

Calvache ha recibido muestras de apoyo de colegas, como el periodista Diego Guauque, quien también superó un cáncer, y de la comunidad en general, quienes lo reconocen por su trayectoria cubriendo temas sociales y de orden público en el suroccidente de Colombia.

