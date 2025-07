La tensión política volvió a escalar en redes sociales luego de que el presidente Gustavo Petro reaccionara a un trino del periodista Yesid Lancheros, director de contenidos de Semana, quien hizo un perfil de la jueza que decidirá el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lancheros escribió que, aunque la familia de la jueza es conservadora, ella sería de izquierda, lo que desató un intenso debate.

(Ver también: Revelan plan para atentar contra Vicky Dávila: ‘Clan del Golfo’ quiere matarla y hay medidas)

El jefe de Estado respondió con dureza al señalamiento y acusó al periodista de hacer “macartismo”. En su mensaje, Petro aseguró que sugerir que una jueza de izquierda no puede fallar con independencia va en contra del pluralismo, del derecho y de los derechos humanos. “Lo que hace Yesid aquí es presionar moralmente al juez, buscar un resultado que no es jurídico sino político. Es una ruptura total de la ética periodística”, escribió Petro.

Lee También

Esto se llama macartismo. Considerar: 1. Que la izquierda es mala, cuando es el signo del progreso humano. 2.Que no pueden haber jueces de izquierda. Todo lo cual viola los derechos políticos, que son derechos humanos. Acaba completamente con la idea de pluralismo y pervierte… https://t.co/knLYHsHq5R — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2025

La defensa del presidente a la independencia judicial fue respaldada también por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien coincidió en que no se puede desacreditar a una jueza solo por su supuesta ideología política.

Sin embargo, la periodista Vicky Dávila, exdirectora de Semana, no se quedó callada y lanzó una dura respuesta a Petro. Lo acusó directamente de presionar a la jueza del caso Uribe para que falle en contra del expresidente y de tener intereses políticos detrás. “Usted no ha hecho más que presionar indebidamente no solo a la jueza del caso Uribe, también a magistrados y fiscales. Sin contar que a su fiscal usted le da órdenes en público”, trinó.

Lo que usted hace es presión a la jueza para que falle contra Álvaro Uribe para que su candidato se pueda lanzar. Usted no ha hecho más que presionar indebidamente no solo a la jueza del caso Uribe, también a magistrados y fiscales. Sin contar que a su fiscal usted le da órdenes… https://t.co/H58VDFQySQ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 27, 2025

Dávila fue más allá y defendió a Lancheros asegurando que el presidente también intenta silenciar a los medios: “Lo que usted hace es presionar también a la prensa que tiene que ser libre. No se meta con Yesid Lancheros, respete”.

(Ver también: Si Vicky Dávila y Miguel Uribe llegaran juntos a elecciones serían “imbatibles”, revela encuesta)

El rifirrafe ha abierto un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y sectores del periodismo, en medio del juicio más esperado del año y que podría tener repercusiones políticas de gran peso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.