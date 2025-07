El medallista olímpico de París 2024, Ángel Barajas, hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para aumentar el presupuesto destinado al deporte en Colombia.

Barajas expresó su frustración por los recortes que han afectado a los atletas de alto rendimiento y a quienes están en formación. Insistió en un compromiso real con el desarrollo deportivo del país para garantizar el futuro de las próximas generaciones de deportistas, especialmente en la disciplina de la gimnasia.

“Hoy quiero representar el sueño de todos los niños y jóvenes colombianos que encontramos en el deporte un refugio para salir adelante e inspirar todos los días, con nuestro esfuerzo, un mejor país”, dijo el atleta en un video que publicó en redes sociales.

La petición también fue publicada en la cuenta del Comité Olímpico Colombiano, reiterando la urgencia de garantizar los recursos necesarios para continuar el desarrollo deportivo en Colombia.

“Le extiendo una invitación al presidente Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación y tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión de los colombianos. Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”.

Este llamado se realizó durante la entrega del pabellón nacional a las selecciones que competirán en los próximos Juegos Mundiales y Juegos Panamericanos Junior.

Su logro histórico en los Juegos Olímpicos resalta la importancia de la inversión pública en el deporte para mantener y potenciar estos resultados. De no atenderse esta necesidad, advirtió, se corren riesgos de perder las capacidades adquiridas por los deportistas y de fallar a las nuevas generaciones de atletas emergentes.

¿Quién es Ángel Barajas?

Ángel Barajas es un gimnasta colombiano que alcanzó notoriedad internacional al convertirse en el primer atleta del país en ganar una medalla olímpica en gimnasia artística, logrando este histórico hito durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Procedente de una familia de escasos recursos, su trayectoria se caracteriza por una combinación de talento natural, trabajo disciplinado y dedicación desde temprana edad.

Desde sus inicios en clubes locales, Barajas destacó por su técnica, consistencia y mentalidad competitiva. Fue ascendiendo a pasos firmes en torneos nacionales e internacionales juveniles, donde acumuló medallas y reconocimientos.

Su proyección culminó con la histórica actuación en París, que no solo elevó su perfil como deportista, sino que también posicionó a Colombia como un actor relevante en una disciplina poco tradicional para el país.

Más allá de su logro olímpico, Barajas ha sido portavoz y referente del deporte nacional. Con su reciente llamado al aumento del presupuesto gubernamental para deporte, provoca un debate público sobre la necesidad de un compromiso real con la formación y soporte de atletas de alto rendimiento.

