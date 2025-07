A solo unos días de uno de los eventos políticos y judiciales más importantes de los últimos años, los colombianos posan sus miradas sobre la lectura del fallo en contra de Álvaro Uribe Vélez, pero lo que muchos no saben, aunque se diga lo contrario, es que hay un escenario en el que esta audiencia se puede aplazar, lo que implicaría más retrasos en un proceso que ha tenido mil vueltas.

El pasado 8 de julio se terminó el juicio contra el expresidente, momento en el que se confirmó que el próximo 28 de julio se dará a conocer públicamente el contenido de la decisión judicial, el cual definirá si el exmandatario será absuelto o culpable, siendo un hecho de gran trascendencia, ya que es la primera vez que un exjefe de Estado enfrenta un juicio.

La única forma en que se aplace la audiencia de lectura de fallo contra Álvaro Uribe el próximo 28 de julio es que: “el juzgado señale que no tiene lista la decisión. Es algo que ocurre, pero no con mucha frecuencia. Pero si sucede que el juzgado diga: ‘lo siento, no tengo la decisión, me disculpan. Nos vemos la otra semana'”, según aclara el abogado penalista Francisco Bernate a Pulzo.

Lee También

(Vea también: El abecé del caso en contra de Álvaro Uribe: aciertos y desaciertos del proceso legal)

Asimismo, Bernate señala que ni por la vía de la Fiscalía, de la defensa o de las víctimas es posible que se posponga esta diligencia e impida que se decida. De esta forma, se confirma que, de no ocurrir nada extraordinario, el 28 de julio se conocerá el fallo en contra del expresidente Uribe.

¿Cuáles son los cargos de Álvaro Uribe para el 28 de julio?

El próximo 28 de julio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrentará a un momento crucial en su proceso judicial, ya que deberá responder ante la justicia por los cargos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Esta fecha marca un hito significativo en el caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública colombiana, dado el impacto que la figura del exmandatario tiene en el panorama político nacional.

Los cargos, que se derivan de una compleja investigación, implican presuntas manipulaciones en el curso de un proceso judicial y ofrecimientos de beneficios a cambio de testimonios, lo que pone en el centro del debate la integridad del sistema judicial. La expectativa es alta, no solo por las implicaciones legales para el expresidente, sino también por el precedente que este caso podría sentar, ya que es el primer exjefe de Estado que se enfrenta a estas instancias.

¿A qué hora es la audiencia de Álvaro Uribe Vélez el 28 de julio?

La expectativa crece en torno a la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, programada para el próximo 28 de julio. Según confirmó el abogado Jaime Lombana a Directv, la cita judicial se llevará a cabo a las 8:00 a. m. en el juzgado 44 Penal de Bogotá, un punto de encuentro que sin duda atraerá la atención de medios y ciudadanos por igual.

Este nuevo capítulo en el proceso judicial que involucra al exmandatario se desarrollará en una jornada que promete ser clave para el desarrollo del caso. La temprana hora, sugiere la intención de abordar los temas con prontitud, en un ambiente donde la información y las declaraciones serán seguidas de cerca por la opinión pública.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.