Este martes 8 de julio concluyó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ya se definió que será el próximo 28 de julio cuando se conozca el sentido de fallo en el que la jueza decidirá si lo absuelve o lo declara culpable.

Los delitos que se le acusan al exmandatario son soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes, al ser el primer expresidente en afrontar un juicio en Colombia.

En su intervención de este martes, Álvaro Uribe pidió a la jueza ser absuelto del caso. “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva”. Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre “manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”, dijo el exmandatario.

Así mismo, aseguró que no considera irse del país ni pedir asilo político. “Le he dado la cara a la justicia colombiana”, puntualizó.

Cabe mencionar que la Fiscalía acusó al exmandatario de idear y promover una estrategia, con ayuda de terceros, para manipular testigos con el objetivo de cambiar sus versiones para que declararan que no tenía vínculos con el paramilitarismo.

Durante la diligencia, el líder del Centro Democrático también se refirió a los señalamientos de Iván Cepeda y aseguró que no ha tenido interés en desacreditar al senador del Pacto Histórico.

“Se ha dicho que me interesaba desacreditar al senador Cepeda y no, a mi me interesa mi reputación, mi compromiso con Colombia, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, con mis nietos, con las nuevas generaciones. La conciencia me dice que he dicho la verdad en la vida pública. Y entonces sí, por supuesto, me había llamado la atención todo lo que había dicho el senador Cepeda, que venía maltratándome”, afirmó.

No obstante, agregó que lo dicho por Cepeda tuvo una repercusión negativa en sus metas políticas.

“Me hizo mucho daño electoral, y el daño reputacional que me ha hecho este proceso es inmenso. Es más, señora juez, en un proceso de Pablo Hernán Sierra, un juez de la República, dijo que yo tenía muy buena opinión con todo esto. Llegaron a bajar la opinión mía al 19%”, agregó el exmandatario.

Jueza decidirá si absuelve o condena a Álvaro Uribe

Ahora la jueza deberá decidir si Álvaro Uribe, a través de su abogado, intentó influir en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un recluso condenado por secuestro extorsivo. Monsalve ha asegurado que en una finca que perteneció a la familia Uribe Vélez se formó, en los años 90, un grupo paramilitar del cual hizo parte.

Supuestamente, el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, fue hasta la cárcel para hablar con Monsalve después de enterarse de que este quería cambiar su versión. Según la Fiscalía, el objetivo habría sido conseguir una retractación a través de ofrecimientos indebidos.

Además, la Fiscalía señala que Cadena también se acercó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, para que emitiera una declaración favorable a Uribe, presuntamente a cambio de dinero. La defensa del expresidente ha afirmado que Uribe no supo de esos apoyos económicos hasta mucho después, y que, una vez informado, los rechazó de forma inmediata.

