Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, dio a conocer que radicó ante la Fiscalía la solicitud para que el hijo del presidente tenga un nuevo domicilio por motivos de seguridad.

Pese a que el abogado no confirmó cuál será el nuevo lugar en el que vivirá, en diálogo con Néstor Morales, en Mañanas Blu, dejó saber que la solicitud será para que se ubique en Cespo, el Centro de Altos Estudios de la Policía.

Los periodistas del medio citado, interrogaron a la defensa de Nicolás Petro sobre si se ubicará en Bogotá, puntualmente preguntaron si “¿será vecino de Álvaro Uribe y la fiscal Luz Adriana Camargo?”, a lo que Carranza respondió que no dará detalles de la solicitud para proteger la seguridad de su defendido.

A su vez, preguntaron si hay alguna restricción para que el hijo del presidente vaya a vivir a Casa de Nariño junto a su padre.

“Hay una restricción que tiene que ver con los que son llamados a juicio y dentro de sus testigos no están muchas de las personas con las que se le impuso la medida de no relacionarse con ellas. Esa es una respuesta clara frente a las preguntas de si él se reunió con Verónica Alcocer, con Armando Benedetti, mi respuesta es no, él respeta la ley”, dijo Carranza.

Cabe mencionar que desde el 20 de febrero de este año, Nicolás Petro tiene libertad para movilizarse en el país, después de que el juzgado Penal de Garantías de Barranquilla levantara la restricción que tenía para su movilidad y que sólo permitía que estuviera dentro de dicha ciudad.

Durante la entrevista, Carranza también se refirió a la denuncia que interpuso en contra de Álvaro Leyva. Al respecto, el abogado expresó que lo dicho por el excanciller no puede considerarse como simple opinión personal, sino como una serie de coincidencias que configuran delitos.

“Vemos una conspiración con fines de sedición, instigación a delinquir, injuria agravada, calumnia agravada y traición a la patria”, indicó el también abogado del presidente Gustavo Petro.

A su vez, fue enfático en que Leyva debe demostrar que no incurrió en el delito de injuria y calumnia contra el jefe de Estado. “Yo sí estoy diciendo que injurió y calumnió de forma agravada al presidente de la República. A él le toca demostrar que no lo injurió y no lo calumnió”, agregó.

