En la noche de este martes 19 de agosto, Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros que transmitió en los canales oficiales de la Presidencia. En dicha reunión, el mandatario volvió a dar de qué hablar por unas polémicas declaraciones.

(Vea también: Procuraduría suspendió a Alfredo Saade por escándalo de pasaportes, ¿por cuánto tiempo?)

Dentro de su discurso, el presidente hizo referencia a una cita con la Unión Sindical Obrera (USO) a la que no habría asistido por una particular razón, según sus mismas palabras.

”Hoy tenía cita con la Uso. Me quedé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé, porque hay que hacer una charla con los trabajadores”, indicó Petro.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Temas que tocó Gustavo Petro en el último consejo de ministros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó el último Consejo de Ministros el 19 de agosto de 2025. Durante la sesión, se discutió principalmente la seguridad nacional y el aumento de homicidios, temas que generan amplia preocupación en el país. Petro mencionó a figuras internacionales como Donald Trump y Nicolás Maduro, aunque no se detalló el contenido específico de esas referencias.

En la administración Petro, el Consejo de Ministros funciona como espacio clave para la orientación política, especialmente en temas de orden público y participación juvenil. Se destaca así su interés por políticas inclusivas dirigidas al bienestar de los jóvenes colombianos.

Las sesiones del consejo se consolidaron como mecanismo para enfrentar los desafíos del país. En este contexto, Petro lidera una gestión marcada por un alto nivel de rotación ministerial. A la fecha, nombró 58 ministros en poco más de tres años.

En el encuentro del 19 de agosto, el presidente centró su atención en la seguridad y el problema del homicidio en Colombia. También abordó asuntos de geopolítica, mencionando la presencia militar estadounidense en la región y su tensión con Maduro y Trump.

Además de temas como seguridad y homicidios, estos espacios permiten al mandatario dar instrucciones a sus ministros y discutir políticas clave sobre juventud y orden público.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.